Vu sur le web : on se met à l’eau avec le bodyboarder Maxime Castillo et du nouveau sur la mort de Van Gogh

Avec « Max on board », on a l’impression d’y être. Maxime Castillo, bodyboarder professionnel qui a grandi à Arcachon, nous entraîne sur les vagues au Portugal, sur la côte girondine et dans le bassin d’Arcachon. Avec un sens de la mise en scène et de l’aventure, il nous explique comment il prépare ses sessions de glisse, nous fait partager ses spots préférés et nous montre l’étendue de son talent.

Le célèbre peintre néerlandais Vincent Van Gogh, qui a marqué de sa classe l’histoire de son art, s’est suicidé il y a tout juste 130 ans, en laissant une mystérieuse toile inachevée, « Racines ». Le chercheur Wouter van der Veen, directeur scientifique de l'Institut Van Gogh, a retrouvé par hasard une carte postale d’époque, représentant un paysage d’Auvers-sur-Oise, où le peintre a vécu ses derniers jours. Sur cette vieille image, des racines enchevêtrées : c’est le dernier coin de nature qui a inspiré Van Gogh. Cette découverte éclaircit le mystère des derniers jours de l’artiste torturé.

Sur la droite de l'image, les fameuses racines qui ont inspiré Van Gogh pour son dernier tableau.