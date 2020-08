Vu sur le web : un site recense les brasseries locales et un jeu vidéo qui s'engage contre le corps parfait

Azimut, la Débauche, la p'tite Martial, la Pépie, Burdigala ou encore Gasconha : la Nouvelle Aquitaine compte plus de 170 brasseries artisanales qui proposent depuis quelques années des bières locales. Si le grand classique en Gironde est la visite d'un domaine viticole, aller découvrir une brasserie et la production de la bière peut-être une idée sortie originale. Une plateforme les recense et vous indique laquelle est la plus proche de chez vous.

La Débauche, basée à Angoulême est l'une des brasseries artisanales française les plus réputées. - Capture d'écran site internet La Débauche

Dans le monde du jeu vidéo, qui a particulièrement bien tiré son épingle du jeu pendant le confinement, "Animal Crossing : New Horizon" est l'un des gros cartons de l'année. Cette simulation de vie a aidé des millions de joueurs à se détendre et chasser l'angoisse de l'enfermement. Ce jeu, disponible sur Nintendo Switch, se distingue également pour son parti pris en faveur de la diversité, puisque de nombreuses teintes de peau sont disponible pour les personnages. Une nouvelle étape vient d'être franchie, en collaboration avec Gilette Venus, cette fois pour lutter contre les complexes féminins et le fantasme du corps parfait : vergetures, eczéma, prothèses ou encore vitiligo sont disponibles pour personnaliser vos avatars.