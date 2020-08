Vu sur le web : une nouvelle pinasse mise à l'eau sur le bassin et des vaches sur un toit en Corée du Sud

C'est un petit nouveau, un joli petit navire à voile traditionnel de la région, que l'on doit à l'homme d'affaires Bernard Magrez et au chantier naval Bossuet d'Arcachon. "Bleu de mer" a été mis à l'eau le vendredi 7 août. Un reportage de la Télévision du bassin d'Arcachon vous permet d'assister à ce moment émouvant et d'admirer les lignes du bateau.

Les costumes d'opéra font partie intégrante des représentations, de la scénographie et de la mise en scène choisie. Ils permettent notamment de façonner les corps. Ces vêtements sur-mesure, que l'on ne peut voir que lors des représentations, sortent de leurs cartons le temps d'une exposition à Bordeaux. L'occasion d'admirer le savoir-faire des couturiers et de visiter quelques salles du Grand Théâtre, où une sélection de costumes est offerte à la vue du public. L'exposition "Plus que parfaits : métamorphoses des corps en scène" est proposée jusqu'au 6 septembre.

Enfin, c'est une nouvelle insolite, des vaches se sont retrouvées coincées sur des toits à la suite de pluies torrentielles en Corée du Sud. Le niveau de l'eau est monté si rapidement et si haut que les bovins ont pu nager jusqu'au sommet de plusieurs bâtiments, où ils sont restés piégés. Les secouristes ont pu les descendre une par une à l'aide d'une grue.

Le pays, durement frappé par les intempéries depuis plusieurs semaines, déplore une trentaine de morts.