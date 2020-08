Vu sur le web : une série documentaire sur des jardins étonnants, un avion qui perd des roquettes en plein vol

La sélection de France Bleu Gironde : une île écossaise cherche de nouveaux habitants moyennant travail et logement, des jardins extraordinaires sur Arte.fr et un avion de chasse qui perd plusieurs roquettes dans le ciel de la Gironde.

Ce sont des curiosités contemporaines, des espaces verts fascinants auxquels Arte a consacré une série de documentaires de 26 mn, disponible gratuitement en replay. Ces jardins étonnants sont de véritables œuvres d'art, qui s'inscrivent dans une représentation de la nature façonnée par l'homme, mais où les aménagements mettent la flore en valeur. Une série qui vous emmène aux 4 coins du monde.

C'est un problème technique qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses : un chasseur de combat qui perd plusieurs roquettes en plein vol. Cette histoire vraie a eu lieu en janvier 1977. Les fusées de guerre sont heureusement tombées en pleine forêt, entre Salles et Lugos, et n'ont fait aucune victime. Cette anecdote nous est racontée par le média local Le Bélinétois.

L'île de Rùm, à l'Ouest de l'Ecosse, cherche à dynamiser son activité et recrute des habitants à qui sera proposé un hébergement dans des éco-maisons, actuellement en construction, et du travail sur place. Pour postuler, il faut avoir envie de s'intégrer à la vie insulaire et être motivés !