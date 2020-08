Vu sur le web : une table française meilleur restaurant du monde et la pétanque selon Yves Montand

La cuisine française est reconnue dans le monde entier, et ce n'est pas qu'une réputation. Le classement Traveller’s Choice Awards Restaurants 2020 du site Tripadvisor, qui vient d'être publié, comprend 3 tables françaises parmi les 10 premiers. Ce top 10, établi en fonction des notes et commentaires des utilisateurs du site, classe en première position l’Auberge du Vieux Puits à Fontjoncouse dans l’Aude, et sur la deuxième marche du podium la ville Blanche de Rospez en Bretagne. La maison d'à côté de Montlivault, près de Blois, se positionne à la septième place. Le chef de l’Auberge du Vieux Puits, Gilles Goujon, s'est dit surpris mais fier que sa cuisine de terroir, et son travail avec les producteur locaux, soient récompensés.

L'Auberge du Vieux Puits est déjà une table reconnue qui a trois étoiles au guide Michelin. - Capture d'écran TRIPADVISOR

Les stars sont des vacanciers comme les autres : l'acteur et chanteur Yves Montand aimait beaucoup faire une partie de pétanque pendant ses congés. Sur cette vidéo d'archives partagée par la page Facebook de l'INA, il dit sa passion pour les boules.