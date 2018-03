Les Roches, Saint-Ours, Puy-de-Dôme, France

Vulcania ouvrira officiellement ses portes au public le mercredi 21 mars. En attendant, le président du parc, Brice Hortefeux, et son directeur, Grégory Mouilleseaux, ont présenté ce vendredi en présence des concepteurs les trois nouveautés et les cinq temps forts de la saison 2018.

Trois nouveautés "phénoménales"

Le parcours extérieur "Nature Grand Format", en association avec Ushuaïa TV, mettra en relief les beautés et les fragilités de notre planète. Des sites naturels emblématiques étonnants pour la pluprt classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le film "Ouragan" sera diffusé en 2D et 3D sur l'écran géant de Vulcania. Un road movie immersif, spectaculaire et éducatif. Dernière nouveauté, l’exposition "Séismes - Quand la Terre tremble" explique les tremblements de terre dans le monde, en France et en Auvergne avec un focus sur le travail des scientifiques. Parmi les cinq temps forts annoncés par la direction de Vulcania, huit nocturnes sont programmées cet été. Le programme en vidéo.

De grosses attractions en projet

Vulcania, qui fêtait ses 15 ans, a accueilli 336.000 visiteurs l'an dernier. Une fréquentation qui classe le parc auvergnat en 15e position en France. Vulcania se hisse en revanche dans le Top 5 en terme de notoriété. Son chiffre d'affaires s'élève à 10 millions d'euros. 59 personnes y travaillent en permanence. Une équipe renforcée par 220 saisonniers. Le parc accueille 57 métiers différents.

Grégory Mouilleseaux, Christophe Sommet et Brice Hortefeux © Radio France - Claudie Hamon

Vulcania se prépare à de plus gros investissements dans les prochaines années. En projets, la construction de lodges, mais pas seulement. La direction du parc veut garder le secret, mais selon nos informations, une nouvelle attraction géante sur le thème du tremblement de terre serait notamment dans les tuyaux. En attendant, le parc sera ouvert mercredi 21 mars, jusqu'au dimanche 4 novembre 2018.

En dehors des vacances d'été, le parc sera ouvert de 10h00 à 18h00.