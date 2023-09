Vulcania va battre des records de fréquentation cette année

Ils sont déjà 318.000 cette année, presque autant que l'année dernière, où 326.000 visiteurs avaient passé les arches d'entrée de Vulcania. 2022 était déjà une année record (le précédent datait d'avant la pandémie avec 325.000 visiteurs en 2019), 2023 fera mieux. L'objectif de 370.000 visiteurs devrait être atteint d'ici le 5 novembre, la date de fermeture du parc, à la fin des vacances de la Toussaint.

Cela représente une progression totale de 19% et 15% de visiteurs en plus pendant la période estivale. Certains jours d'été, il y a eu jusqu'à 7.200 visiteurs dans les allées de Vulcania. Le parc profite de la tendance nationale pour le choix des vacances : moins de destinations à l'étranger ou sur les côtes. Le Puy-de-Dôme a enregistré une hausse du nombre de touristes de 5,5% cet été et Vulcania en a profité.

L'effet planétarium

Mais la principale raison de ce succès est probablement l'ouverture du planétarium . Le plus grand planétarium de France a ouvert avec un an de retard, à cause d'un incendie sur le chantier mais aujourd'hui, il dynamise bien la fréquentation. Les responsables de Vulcania estiment qu'il a permis d'attirer entre 30.000 et 40.000 visiteurs en plus. Autre plus de la saison, la publicité offerte par le passage du Tour de France, avec un départ d'étape le 11 juillet dernier . Une "notoriété positive" qui paye et dont l'effet devrait encore se prolonger quelques années.

Vulcania est encore ouvert pendant un mois et demi. La période de vacances de la Toussaint est traditionnellement une période où la fréquentation est importante. D'ici là, où la fréquentation est moins importante, Vulcania propose des promotions, avec un pack famille (un couple et deux enfants) à 84 euros.