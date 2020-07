L'AJ Auxerre remporte son deuxième match de préparation 2 à 1 face au Red Star à Migennes

Plus de 200 spectateurs , tous masqués, ont assisté à la deuxième victoire en deux matches de l'AJ Auxerre qui poursuit sa préparation. Un but sur penalty de Mickael Le Bihan en première période, un second de Yanis Begraoui en deuxième mi-temps alors qu'auparavant, le Red Star avait égalisé.

Et parmi les spectateurs présents à Migennes , il y avait essentiellement des supporters de l'AJA.

Le foot, ça nous a vraiment manqué : Emmanuelle une supportrice

Après des mois de disette, ils étaient tous heureux de renouer avec le foot et de retrouver leur équipe. Comme Emmanuelle. "On vient en famille. L'AJ Auxerre, c'est notre principale sortie. Habituellement, on va voit l'équipe professionnelle, la réserve et les U19. Alors oui on a trouvé le temps long. Ça nous a vraiment manqué."

Sur le terrain l'AJ Auxerre a dominé dans l'ensemble et fait ce qu'il fallait pour s'imposer. Ça suffit au bonheur de Jacques. "On a bien joué dans l'ensemble. Et face à une belle opposition. L'équipe du Red Star avait du répondant."

Un match poussif contre le Red Star mais il reste un mois pour être au top : Eric un supporter

Pas tout à fait le même son de cloche pour Eric. Son équipe ne l'a pas vraiment convaincu."Un match un peu poussif. On a vu de belles choses mais on sent qu'on est quand même loin d'être au top. Mais je reste optimiste, il reste un mois avant la reprise du championnat. Ça va s'améliorer".

Car en fait, comme Thibault, tous les supporters n'espèrent qu'une chose. "Que la mayonnaise prenne et qu'enfin, on assiste à une belle saison de l'AJA. "

En attendant le troisième match de préparation de l'AJ Auxerre, c'est mercredi prochain à 18 heures à Créteil qui évolue en national .