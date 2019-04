Des animaux en voie de disparition sur les quais de l'Yonne à Auxerre

yonne

Les animaux en voie de disparition, c'est le thème choisit par l'artiste pour réaliser cette œuvre quai de la marine à Auxerre . Romano explique au public qui s'arrête sur les quais de l'Yonne, comment lui est venu l'idée de mettre en scène ces animaux . "Au départ on travaillait sur un ours blanc, au milieu de l'océan, sur une barque, à la dérive. Et en voyant ce projet RADD qui présentait une fresque de sept tableaux, je me suis dit que c'était l'occasion de mettre la lumière sur d'autres espèces en voie de disparition. "

Les oeuvres de Romano et du collectif le Mouvement visibles sur les quais de l'Yonne à Auxerre © Radio France - Damien Robine

Et là aussi, les artistes répondent aux questions qui sont posés au sujet de ces animaux. Vicki fait partie du collectif le Mouvement. "Par exemple , il y a le léopard de l'Amour qui vient de Russie et de Chine et qui doit son nom au fleuve Amour. Aujourd'hui il ne reste plus qu'une cinquantaine de ces léopards à l'état sauvage. Ils font partie de ces animaux victimes des activités de l'homme. Du braconnage, des aménagements urbains. Donc c'est important de sensibiliser les gens là dessus."

L’œuvre de Romano et du collectif le Mouvement sera terminée dans le courant de la semaine prochaine. Elle pourra aussi être vue en réalité augmentée grâce à une application à télécharger sur le téléphone portable.