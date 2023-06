VYV Festival 2023 : 300 festivaliers profitent du camping, l'une des nouveautés de cette 4ème édition

"Même si on habite à Dijon avec mes amies, on a voulu profiter du fait de pouvoir dormir sur place vu qu'on a un pass trois jours au festival", confie Amélie, jeune étudiante de 20 ans, prélassée sur sa chaise de camping, au soleil, devant sa tente. Et pour cause, les années précédentes, il n'y avait pas de camping au VYV Festival, installé à la Combe à la Serpent près de Dijon, chaque deuxième week-end de juin depuis 2019. Un manque pour les Dijonnais mais également pour tous les fêtards venus d'un peu plus loin comme Mathéo. "Je viens d'Ardèche, avec mon groupe d'amis. Je ne sais pas comment on aurait fait s'il n'y avait pas eu de camping." Au total, 300 campeurs sont attendus sur les trois jours de festival.

ⓘ Publicité

Rester dans l'ambiance "festival"

Même s'il est possible de rentrer à Dijon via les navettes gratuites, Alicia le concède : "c'est quand même mieux de rester sur place. Une fois que les derniers concerts sont terminés, on peut continuer de faire la fête au camping et aussi rencontrer de nouvelles personnes. On peut aussi consommer de l'alcool* sans devoir désigner un SAM (Sans Accident Mortel, personne désignée" capitaine de soirée" qui s'abstient de consommer de l'alcool)." Une envie de prolonger la fête entendue par l'équipe organisatrice qui prévoit **des activités pour les campeurs la journée. Au programme : yoga, ping-pong et tirage de cartes.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.