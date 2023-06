VYV Festival 2023 : guide pratique pour se rendre à la Combe à la Serpent

Les 9, 10 et 11 juin 2023, le VYV Festival s'installe à nouveau à la Combe à la Serpent, à Corcelles-les-Monts. Trois jours de concerts avec des artistes comme Angèle, Aya Nakamura ou Vitalic. Les portes ouvrent ce vendredi à 18h pour les premiers concerts. Mais comment se rendre sur place ? France Bleu Bourgogne vous donne toutes les solutions.

Des navettes gratuites depuis Dijon

Particularité du VYV festival : l'accès est interdit à tous les véhicules . Voitures, motos, vélos.. aucun n'est autorisé sur les routes depuis Dijon ou Corcelles-les-Monts. Le stationnement est aussi interdit dans Corcelles. Le plus simple reste de déposer sa voiture à Dijon et d'utiliser les navettes gratuites mises en place par le festival. Au départ des arrêts Monge, Bourroches-Eiffel et Patte d'Oie, elles partiront toutes les cinq minutes, et déposeront les participants aux portes du festival. Pour l'occasion, les lignes de tram (T1 et T2) circuleront jusqu'à l'arrivée des dernières navettes (3h30 vendredi et samedi et 1h dimanche).

Accès à vélo ?

L'accès à vélo n'est pas interdit, mais il faudra absolument passer par les chemins de la Combe Persil et de la Combe à la Serpent (et pas par les routes). Pour les plus motivés, ces chemins sont aussi accessibles aux piétons, comptez une heure pour relier Dijon et le festival. Un parking à vélos est à disposition à l'entrée de la Combe à la Serpent, mais il n'est pas surveillé.

Nouveauté 2023 : le camping

Cette année, le VYV Festival propose également un camping. Il est accessible aux véhicules mais les places sont limitées. Il faut absolument la demander au moment de réserver un pass camping. L'accès est aussi réglementé : les véhicules ne peuvent arriver qu'entre 14h et 17h le vendredi, 2h30 et 14h le samedi et 2h30 et 12h le dimanche. Au delà de ces horaires, l'accès est interdit.