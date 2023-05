"Wahou", "C'est génial", les nouvelles installations à l'extérieur du centre aquatique de La Flèche séduisent

Des jets d'eau, des sceaux qui se renversent et surtout des toboggans ! Ces installations fabriquées en Vendée ont pris place à l'extérieur du centre aquatique de La Flèche. Les baigneurs de L'Ilébulle peuvent profiter de ces nouveautés depuis ce samedi 27 mai.

"Wahou c'est trop bien !" s'exclament Julie et Camille après avoir dévalé les pentes du toboggan aquatique. Ces jeunes filles aillaient jusqu'à Angers "presque une heure de route" pour profiter de telles installations. "Donc c'est cool d'avoir des toboggans à La Flèche !" Un avis que partage Olivier. "Nous allions à Baugé dans le Maine-et-Loir pour les toboggans. Ca manquait à La Flèche : sans toboggan on ne venait pas souvent à la piscine".

Avec ces quatre pentes, le responsable de l'Ilébulle espère voir le taux de fréquentation bondir de 20 % cet été par rapport à l'année dernière. "Faire venir une clientèle qui nous a échappés ces dernières années et faire venir les touristes très nombreux à La Flèche l'été. C'est le bon timing pour repartir dans le bon sens". Stéphane Chanteau aimerait voir de nouvelles installations apparaître à l'extérieur comme un terrain de beach-volley et des tables de ping-pong.

Des jeux d'eau ont aussi été installés. © Radio France - Lucie Amadieu

Des recrutements sans difficulté

Qui dit nouvelles installations, dit besoin de davantage de surveillants. Quatre personnes ont été embauchées pour la saison. L'établissement assure ne pas avoir eu de difficulté à trouver des candidats car l'endroit "a pu être attractif". "Les saisonniers vont là où la rémunération est la plus intéressante alors nous avons augmenté le salaire net mensuel de 400 euros", explique Stéphane Chanteau, le responsable de l'Ilébulle*.* Ces saisonniers touchent 1.800 euros net par mois.

Quand en profiter ?

Ces attractions en extérieur sont accessibles aux horaires habituels de l'établissement pour les mois de mai, juin et septembre. En juillet et en août, il sera possible d'en profiter le lundi de 14 heures à 19 heures et tous les autres jours de la semaine de 10 heures à 19 heures, y compris les jours fériés.