Amnéville, France

Elle avait prédit avec succès plusieurs victoires de l'équipe de France de football lors de compétitions internationales. Watson, l'otarie vedette du zoo d'Amnéville, est morte vendredi à l'âge de 19 ans. Selon Alexis Maillot, le vétérinaire en chef de l'établissement, il a succombé pendant une intervention chirurgicale. Son organisme, très affaibli, ne s'est pas réveillé de l'anesthésie, malgré 1h30 d'efforts de la part des cinq vétérinaires spécialisés autour de lui.

"C'est avec une immense peine et le cœur lourd que nous vous annonçons le décès de Watson, notre otarie de Patagonie mâle", a indiqué sur sa page Facebook le zoo, l'un des plus grands d'Europe. L'animal-star avait notamment partagé ses pronostics pour l'Euro 2016 et pour le Mondial 2014.