Wayeen, 10 ans, élève de CM2 à Rouen en finale du jeu "les petits champions de la lecture"

Wayeen, 10 ans, représentera son école et la Normandie en finale du jeu "Les petits champions de la lecture" le 30 juin à la Comédie-Française à Paris.

Wayeen, 10 ans, petit champion de la lecture et sa maman.

Le 30 juin 2021, Wayeen sera sur la scène de la Comédie-Française à Paris pour lire le texte qu'il a choisi. Un extrait du roman jeunesse d'Agnès Mathieu-Daudé, intitulé "Adieu, tante Aimée". "C'est l'histoire d'une tante qui s'appelle Aimée mais personne ne l'aimait" rigole le petit garçon. Il aura trois minutes pour convaincre le jury de ses talents de lecteur et moins d'une semaine avant la finale du jeu "Les petits champions de la lecture", aucun signe de stress chez l'aîné de cette fratrie de trois garçons qui vit à Rouen. Au contraire, Wayeen a vraiment hâte d'y être et s'y prépare le plus sérieusement du monde. Depuis des semaines, il répète son texte tous les jours, "avec un crayon dans la bouche" pour apprendre à bien "ar-ti-cu-ler" précise t'il. A force, il le connait par cœur. Le jeu, auquel ont participé plusieurs élèves de CM2 de l'école des Pépinières-Saint-Julien à Rouen, est organisé par le Syndicat National de l’Édition. Wayeen a passé plusieurs étapes avant d'atteindre la finale.

La lecture, c'est sa passion depuis qu'il est tout petit. "Je sais pas pourquoi j'aime lire, c'est juste un plaisir pour moi" explique le petit garçon. "A Noël, pour son anniversaire, il ne commande que des livres" explique sa maman. Il écrit aussi des petites histoires qu'il raconte à ses parents- ou à ses camarades d'école. D'ailleurs, il voudrait écrire "au moins un livre", mais aussi continuer à jouer au foot comme beaucoup d'enfants de son âge. Le 30 juin, il a décidé de s'habiller comme le narrateur de son histoire, Jarvis, "en chemise à têtes de mort, bermuda rayé et en tongs". C'est le dessinateur de BD rouennais Steve Baker qui a d'ailleurs dessiné le motif de sa chemise. Il en est très fier.

La finale du jeu a lieu le 30 juin 2021, à partir de 14 heures, à la Comédie-Française.