We are the Band enflamme les arènes de Dax

Pari tenu pour l'association Landes Musiques Amplifiées. Il y a un an, elle lançait l'idée folle de réunir le plus de monde possible pour un concert géant. Ce samedi 29 juin, dans les arènes de Dax, plus de 700 musiciens et chanteurs ont joué une dizaine de morceaux. We are the Band !

We are the Band : un peu plus d'une heure de concert et public qui en redemande dans les arènes de Dax

Les arènes de Dax accueillaient un nouvel événement ce samedi 29 juin. Après la finale de la Coupe des Landes de Basket, la plaza de toros s'est transformée en salle de concert en plein air ! L'association Landes Musiques Amplifiées organisait le concert géant imaginé il y a un an : We are the Band. Une idée folle de réunir le plus de monde possible pour un concert géant.

Et le pari a été tenu ! Ce samedi soir dans les arènes de Dax : 219 guitaristes, 87 bassistes, 92 batteurs et 320 chanteurs, des professionnels mais surtout des amateurs. 718 personnes au total, de 7 à 74 ans devant 4.000 spectateurs. Concert complet !

We are the Band a joué et chanté une dizaine de morceaux allant de Metallica à Alain Souchon en passant par Philippe Katerine. Un peu plus d'une heure de concert et un public qui en redemande.