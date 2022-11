Tapis rouge pour les Lionnes du Bassin : le film "We Can Be Heroes" projeté ce soir à Arcachon

"Il y a beaucoup d’émotions et de fierté", confie Caroline, une " Lionne du Bassin ", impatiente de découvrir le film dont elle est l'une des héroïnes. Réalisé par le producteur bordelais Florent Lacaze et tourné à La Teste-de-Buch, le long-métrage " We can Be Heroes " retrace l’aventure des couturières ayant confectionné des centaines de milliers de masques lors du premier confinement. Avant sa sortie en salles en 2023, ce documentaire est projeté ce mercredi soir à 19 heures au Palais des Congrès d'Arcachon. Une séance très spéciale qui sera précédée d'une montée des marches sur tapis rouge.

"J'ai acheté un tapis rouge de quelques mètres qui symboliquement va être déroulé pour qu'elles puissent monter les marches du Palais des Congrès" (Libero Mazzone)

Au moins 250 "Lionnes du Bassin" accompagnées de leur conjoint sont attendus vers 18h30 sur la jetée Thiers d’Arcachon avant la projection du film-documentaire. "On est très très fiers d'être reçues (…) c’est une reconnaissance même si on ne faisait pas ça pour avoir des médailles", témoigne Caroline, l'une des couturières à l'affiche du film.

"Aujourd'hui, avec 26.000 masques fabriqués, vous avez déconfiné 26.000 personnes"

Lorsque l’épidémie de Covid touche la France en 2020, les masques font alors cruellement défaut. Face à cette pénurie, Libero Mazzone, un entrepreneur du Bassin d’Arcachon, réunit en l’espace de trois jours 473 couturières dans une manufacture éphémère installée au Parc des Expositions de La Teste-de-Buch.

"Cette projection, c'est pour moi la conclusion d'une très belle aventure humaine, déclare Libero Mazzone. C'est aussi un hommage à ce qu'elles ont fait quand tout monde était cloîtré chez soit."

"Le jour où le président a annoncé que nous allions être confinés, ça a été un choc, se souvient Caroline, une bijoutière devenue couturière du jour au lendemain. Honnêtement, on s'est dit, on ne va pas pouvoir retrouver notre liberté. Et quand M. Mazzone a commencé à mettre en place cette usine éphémère sur le bassin, je me suis tout de suite dit qu’il fallait que je participe à cette action humaine parce que je ne pouvais pas rester les bras croisés. C'était impossible pour moi."

"Personne ne leur a dit merci. C'est un truc de fou

"Personne ne leur a dit merci, c'est un truc de fou, lâche Libero Mazzone. Ces couturières (dont ce n'était parfois pas le métier) ont répondu à une urgence absolue. C'était la guerre et il n'y avait rien pour personne. Elles ont pris le risque de sortir pour faire des masques alors qu'à l'époque, on ne savait pas si on allait mourir du coronavirus. A Bergame, en Italie, il y avait des milliers de morts. Et c'est de là où est parti l'affolement général. On était dans ce cadre-là et [les Lionnes] ont pris leur courage à deux mains pour dire non. On va le faire".

En cinquante jours d’activité, les "Lionnes du Bassin" ont produit 1 million de masques en tissu pour plusieurs collectivités dont Bordeaux Métropole. La dernière machine à coudre s’est arrêtée le mercredi 10 juin 2020 . Le film "We Can Be Heroes" rend hommage à ces héroïnes de l’épidémie.