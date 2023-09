Week-end 100 % Johnny à Trangé : "Il est là, il est parmi nous"

Le 15 juin 2023, Johnny Hallyday aurait eu 80 ans. Jean-Pierre, un fan sarthois de 64 ans, y songe en se promenant au milieu des guitares et des tenues de scène de son idole exposées ce week-end au gîte des Beaux Chênes, à Trangé. Sa gorge se noue lorsqu'on évoque la mort de l'artiste il y a plus de cinq ans. Mais en parcourant l'exposition, il retrouve le sourire : "Quand on sait que ce sont les originaux, c'est très beau à voir. Il y a même des costumes qu'il portait lorsque je l'ai vu sur scène, c'est super."

ⓘ Publicité

Montée par deux collectionneurs de l'association "Ca ne finira jamais", l'exposition permet de balayer la carrière du "taulier" : "On a des guitares de scène, des costumes des années 60 ou encore des tenues mythiques comme celle du Parc des princes 2003 créée par Jean-Paul Gaultier", détaille Alexis Bertrand, le président de l'association. Des pièces achetées lors de ventes aux enchères ou auprès "d'anciens techniciens ou de membres de l'entourage qui nous contactent quand ils veulent se séparer de certaines choses. On les rachète quand c'est réalisable financièrement." Depuis 2019, l'association parcourt la France pour en faire profiter tous les fans.

La tenue mythique du Parc des princes 2003 © Radio France - Ruddy Guilmin

Johnny Rock, le "pape" du culte Johnny

Ces reliques de tissu ou de cuir, ces bijoux portés par la star de son vivant, tout ça donne l'impression à Cathy, 62 ans, de sentir sa présence : "On a l'impression qu'il est vivant, qu'il est toujours là." Un sentiment que partage Johnny Rock, alias Denis Le Men , premier sosie du patron, en activité depuis 1984 et en partie à l'origine de ce week-end en Sarthe : "Johnny Hallyday n'est pas mort, une star comme lui ne peut pas mourir. C'est notre Elvis français. Jean-Philippe Smet est mort, mais Johnny lui est bien vivant."

Charles, un fan de 71 ans venu de Seine-et-Marne, continue d'ailleurs de vivre sa passion pour Hallyday au travers de Johnny Rock, qu'il suit régulièrement lors de ses concerts. "Il le fait vraiment revivre, quand il rentre sur scène, dans sa gestuelle, on a l'impression de voir notre Johnny."

Plusieurs guitares du taulier sont exposées © Radio France - Ruddy Guilmin

Entretenir le feu de la passion, perpétuer le culte de Johnny pour les fans et "pour les jeunes générations", c'est précisément ce qui fait tenir Denis Le Men, aujourd'hui âge de 68 ans. Mais qui prend la route tous les week-ends et tous les étés tel un pèlerin en mission : "Je n'ai qu'un Dieu et j'essaie de le représenter le mieux possible. Je suis peut-être un curé de campagne qui fait la messe de Johnny Hallyday. Sinon, certains m'ont dit qu'en dessous de Dieu, il y avait le pape... Alors, bon, je veux bien être le pape", conclut-il en riant. Le troisième et dernier de ses prêches du week-end aura lieu ce dimanche à 16 h.