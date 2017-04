Week-end chargé pour les chocolatiers de Creuse!

Cela n'a pas échappé aux gourmands: Pâques, c'est ce week-end, une fête qui rime avec chocolat. A Dun-le-Palestel, Dominique Caro, boulanger, pâtissier et chocolatier a déjà réalisé près de 550 pièces.

Pour le week-end pascal, Dominique Caro, chocolatier à Dun-le-Palestel a commandé au moins 100 kilos de chocolat blanc et près de 150 de chocolat noir. Les chocolatiers ne sont pas nombreux dans le département, "cinq ou six" selon Dominique. Les commandes, il n'en a pas beaucoup. Les clients viennent directement sur place. Dominique sait que l'affluence est prévu pour aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche. Autant dire que le week-end sera chargé !

Les paquets sont prêts pour Pâques, dans la chocolaterie de Dun-le-Palestel ! © Radio France - Sarah Vildeuil

Le rendez-vous de l'année

Dans la vitrine, les oeufs se comptent par centaines. Sur les étagères, il y a des paquets où chacun peut trouver sa forme préférée. "Je vends surtout des poules, ensuite des oeufs, explique Dominique. Après, il y a aussi des coquilles Saint-Jacques, des poissons, des écrevisses..." Dans son atelier, Dominique réalise aussi des éléphants et des singes en chocolat. Avec son équipe, il a déjà fabriqué près de 550 pièces. L'artisan a même recruté deux personnes en plus. Pour les six membres de l'entreprise, c'est la période cruciale de l'année. "Entre Noël et Pâques, c'est pour Pâques que j'ai le plus de travail, affirme Dominique. Je gagne 20 à 30 % de plus que par rapport à un mois normal."

Pralinés, au chocolat blanc, noir ou au lait, il y en a pour tous les goûts! © Radio France - Sarah Vildeuil

Un énorme poisson-lune en chocolat!

Dans la boutique de Dominique, les prix vont de trois à ... près d'une centaine d'euros. C'est la valeur d'un énorme poisson-lune qui trône sur le comptoir, avec des piques multicolores. Du bleu, du vert, de l'orange, du jaune... C'est l'oeuvre de Rudy, le fils de Dominique , âgé de 20 ans, adepte de l'originalité. Il a réalisé la structure pendant trois jours. Rudy comme son père ne compte pas les heures. Il veut faire plaisir aux papilles des clients, comme Chantal. Elle n'a pas de de budget chocolat. Chantal n'a qu'une seule limite : "Par rapport à ce qui peut se poser sur les hanches, sinon j'en mangerais tous les jours!", s'amuse-t-elle.