Week-end d'aventure en stop pour les candidats de "Hague Express"

Vous connaissez sans doute le célèbre jeu d'aventure "Pékin Express", diffusé sur M6. Et bien dans la Manche, l'association "Pop Hague" a lancé une déclinaison locale de l'épreuve qui a La Hague comme décor. Et c'est ce week-end.

Le nom du jeu suffit à savoir où l'on met les pieds : "Hague Express". Le concept est assez proche du jeu original télévisé. Ici, il s'agit de boucler un parcours en binôme en progressant grâce à des indices gagnés lors de jeux qui permettent de savoir où se rendre à la force des mollets, et surtout, grâce à la pratique du stop, auprès des automobilistes croisés sur le parcours.

Une première édition pour tout public

"Au départ, tout est parti d'un défi : faire découvrir la Hague au copain de ma soeur", souligne Laura Lechevalier, à l'origine du projet qui a abouti à la première édition en 2019. Cette habitante de Jobourg était une spectatrice de l'émission dont elle s'inspire pour créer sa première version. "Le jeu s'adressait à la famille et au début, il ne durait qu'une journée. Ensuite nous l'avons fait durer tout un week-end, avec la nécessité pour les concurrents de trouver un endroit ou dormir et manger, en se faisant par exemple inviter chez l'habitant".

Pour la première fois ce week-end des 27 et 28 août, "Hague Express" est ouvert au grand public. "Nous avons reçu les candidatures de 30 équipes pour prendre le départ", précise Laure Lechevalier. Les membres de l'association organisatrice Pop Hague ont voté et sélectionné 13 binômes qui viennent de la Manche, du Calvados et de Loire-Atlantique et s'élanceront de la baie d'Ecalgrain, lieu de départ, samedi à 10 heures. Pourquoi seulement 13 équipes retenues? "Nous ne souhaitons pas trop de monde car on veut privilégier la qualité de l'échange et des rencontres et profiter de la présence de chacun", explique l'organisatrice.

Le Stop au coeur de l'aventure

Et de fait, la notion d'échange est très importante dans cette aventure. "Nous sommes ravis de l'accueil des habitants qui se prennent également au jeu et acceptent d'accueillir les candidats pour la nuit, les prennent en stop et les attendent même parfois pour les emmener vers d'autres lieux".

D'ici dimanche soir, les concurrents devront boucler un parcours d'environ 180 kilomètres tenu secret et ponctué de divers épreuves. En moyenne chaque équipe devrait faire du stop à une 20e de reprises. Et tout à la préparation de cette édition 2022, Laura Lechevalier pense déjà à l'avenir et rêve déjà de transposer la course à l'échelle du département.

Dans le cadre de la promotion de la pratique de l'auto-stop dans la Hague qui déploie un réseau de points "stop" depuis quelques mois, l'association "Pop Hague" organisera le 24 septembre le "Challenge pouce" lors duquel les participants devront rallier en stop le maximum d'arrêts stop du territoire. 200 personnes sont déjà inscrites via la page facebook de l'association.