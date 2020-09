Week-end de jazz à Coutances : les bars et restaurants croisent les doigts

Trois jours, 19 artistes ou groupes, 5 lieux de concerts, 120 bénévoles : ce Week-end sous les pommiers n'aura pas la même envergure que le festival, annulé en mai dernier, en raison de la crise sanitaire. Mais les organisateurs ont voulu proposer quelques uns des concerts qui n'ont pas pu avoir lieu au printemps et en particulier, les quatre créations composées pour le festival.

Il faut que le spectacle vivant redevienne vivant. Il y a une attente incroyable du côté des musiciens, raconte Denis Le Bas le directeur du festival.

Côté billetterie, ce n'est pas l'affluence. Il reste des places pour tous les concerts. Autour de 40% des billets ont été vendus pour le moment alors même que la jauge de chaque salle a été réduite pour laisser un siège entre chaque spectateur ou chaque groupe.

Anne Pacéo, la batteuse et compositrice, termine ses trois années de résidence à Coutances lors de ce week-end sous les pommiers. - Francis Bellamy

La fréquentation, un vrai point d'interrogation

Ce week-end à Coutances, pas d'animations de rue, ni de village du festival. En revanche, les bars, restaurants et sandwicheries pourront ouvrir dimanche.

Les commerçants coutançais croisent les doigts, à l'image de Yohann du bar Les trois piliers : "On est content. _On espère que ça va faire bouger un peu Coutances_. Moins que pour un jazz sur une semaine mais ca va faire du bien !".

La grande inconnue, c'est la fréquentation du festival. "On a quelques réservations, mais on est loin d'être complet pour l'instant", témoignent plusieurs restaurateurs, à l'image du Don Camillo ou de la Rose des Sables.

C'est un vrai pari parce qu'on ne travaille qu'avec du frais donc s'il y a peu de monde qui vient, on risque d'avoir une perte importante. Mais on joue le jeu et on est content de vivre cet évènement ce week-end, explique Amélie du restautant Les Pipelettes.

Le facteur météo sera aussi important, ajoute Charlotte du restaurant l'Inattendu. "On tente, on verra bien. Nous avons programmé deux concerts vendredi et samedi pour marquer le coup et ça va faire plaisir à tout le monde."