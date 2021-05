Week-end de l'ascension : les touristes de retour dans les gîtes de Touraine qui affichent complet

Xavier est arrivé avec la pluie. Il s'abrite sous le perron et découvre ce gîte rural de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) qu'il a loué pour le week-end de l'ascension : "On est en pleine campagne, c'est bien. Et pour nous qui venons d'un petit bourg de 2 500 habitants, la marche n'est pas trop haute."

Les gîtes ruraux, un bon plan pour les familles nombreuses qui ont envie d'air pur © Radio France - Nicolas Joly

Il repère les lieux avant l'arrivée de sa femme et des enfants. Ils auront la maison entière pour eux. "Nous sommes une grande famille avec quatre enfants, donc les gîtes ruraux c'est ce qu'il y a de plus adapté pour nous, ce sont des espaces qui sont grands et qui sont bien aménagés, donc pour nous c'est parfait." Avec les balançoires à l'extérieur, les vélos dans la grange et les grands jardins, les enfants auront de quoi se dépenser.

Même si le temps n'est pas au rendez-vous, Xavier prépare un petit programme pour sa famille © Radio France - Nicolas Joly

Bernadette, la propriétaire, fait l'état des lieux. Pendant le confinement, un tiers des réservations des gîtes du départements avaient été annulées ou reportées. Ce sont ses premiers visiteurs depuis le confinement. "Ça nous manque toujours, on aimerait mieux avoir du monde. Ça fait drôle quand ce n'est pas occupé, mais on a du mal à se projeter actuellement", regrette-t-elle. "Le principal c'est que ça soit loué, et pourquoi pas au dernier moment...c'est bien, c'est une bonne surprise", philosophe-t-elle.

Jusqu'à dimanche, nos gîtes sont complets à 99% en Touraine. Du jamais vu !

"Il doit peut-être en rester un ou deux de libre, pas plus", se réjouit Fabienne Houdayer, la directrice des gîtes de France en Indre-et-Loire. "Avec un taux d'occupation de 99%, on est en train de vivre un record. Habituellement, on est autour des 95%. Dans le contexte actuel, les gîtes sont très recherchés. On est comme chez soi, on peut gérer ses repas soi-même. On est quand même à la campagne, au grand air et on peut se promener sans être obligé de mettre des masques."

Pour ce long week-end, un locataire sur deux vient de la région parisienne. Pour la suite, le week-end prochain, celui de la pentecôte s'annonce presque aussi bon. Avec en plus la réouverture des châteaux, des musées et des terrasses de restaurant. Quant à l'été, les taux de réservation accusent encore un peu de retard par rapport aux années précédentes, mais tout va se rattraper promet Fabienne Houdayer.