Week-end de l'ascension : motards, cyclistes et randonneurs sont nombreux au Markstein !

Beaucoup de monde dans les Vosges, pour profiter du long week-end de l'ascension. Le temps en montagne est idéal : du soleil et des températures un peu plus basses qu'en plaine. Au Markstein, les randonneurs, les motards et les cyclistes sont nombreux à profiter du paysage.

La station du Markstein connait un beau succès de fréquentation pendant ce long week-end de l'ascension. De nombreux touristes viennent admirer le paysage et manger dans les fermes-auberges du secteur.

Les cyclistes, les randonneurs et les motards viennent profiter du cadre, sous le soleil et les températures clémentes. Malgré un petit vent frais, un bon bol d'air en altitude est le bienvenu.

J'apprécie, c'est beaucoup plus agréable quand il fait un petit peu plus frisquet" : Brigitte, une motarde venue de Rixheim

De nombreux Suisses, Belges ou encore Allemands aiment se balader dans les montages. Ils viennent y trouver du calme et du soleil. Les professionnels qui les accueillent se frottent les mains, le beau temps est au rendez-vous. Les températures avoisinent les 20 degrés et malgré le petit vent, on prend beaucoup de plaisir à apprécier le paysage. Ils peuvent aussi faire de la luge sur rail.

Brigitte une motarde ravie du paysage Copier

Les motards sont nombreux à faire étape au Markstein © Radio France - Guillaume Chhum

Pas trop chaud, un peu d'air, nickel ! " : Eric, un habitué de la randonnée au Markstein

Parmi les randonneurs croisés au Markstein, il y a un trio de randonneurs. Eric, Michel et Didier viennent des Ardennes, chaque année, ce groupe de quinquagénaires programme une virée en nature. Leur périple dure trois jours et demi, ils vont bien profiter du cadre et de de l'accueil chaleureux dans les fermes-auberges.

Rassurez-vous, le beau temps en Alsace se poursuit tout ce week-end.

Rencontre avec Barth un cycliste, Eric et Didier des randonneurs venus des Ardennes et Raphaël un bruxellois Copier