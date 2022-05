Week-end de l'Ascension : place aux cyclistes sur les bords de Loire

Pour le moment c'est plus du vélo sur la Loire que vraiment le projet "Loire à vélo". Une promenade sur deux, trois jours... Voire même juste une matinée pour Fabienne et ses amies : "On a une amie qui fête son anniversaire à la guinguette d'Azay-le-Rideau, alors on s'est dit pourquoi pas y aller à vélo ? Il fait beau, le paysage est agréable, on roule à l'allure qu'on veut... ça nous convient très bien !"

Un tour de chauffe pour cet été

Alors que certains se promène, d'autres s'entraînent : "Mon objectif, c'est le tour de France" explique Adrien, effectivement équipé comme un coureur professionnel. "Donc j'y vais progressivement, en commençant par les bords de Loire". Troisième catégorie, ceux pour qui ce week-end est un tour de chauffe pour cet été : "Là on fait trois jours pour voir comment les enfants tiennent la route" explique Nicolas. "Si tout va bien, cet été on pourra partir trois semaines , soit sur les bords de Loire, soit un plus au sud du côté de La Rochelle".

Bivouac ou tout confort ?

Côté équipement, on retrouve le traditionnel tente-sac à dos... Mais pas seulement ! Cette année, Michelle et Serge ont opté pour l'option "confort", avec un organisme de location : "Ils nous prêtent les vélos, réservent les hôtels, et transportent nos bagages d'étape en étape. C'est le luxe !"