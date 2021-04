Week-end de Pâques : au parc floral de la Source, les chocolats se gagnent à la loterie

Le parc floral de la Source, ouvert pendant le confinement, organise une loterie de Pâques ce dimanche et ce lundi. A la clé : huit lots de chocolats à gagner, avec six tirages au sort par jour. Une manière de fêter Pâques, tout en profitant du beau temps.

C'est un dimanche de Pâques presque comme les autres au parc floral de la Source, autorisé à rester ouvert pendant le confinement. A la différence près que la grande loterie de Pâques, mise en place depuis quelques années pour remplacer la traditionnelle chasse aux œufs, se fait désormais en extérieur. Sous un petit chapiteau blanc, à l'entrée du parc, Aurélie, une agent du parc, accueille les visiteurs. "Est-ce que vous voulez participer à notre grande loterie de Pâques ?"

Huit lots à gagner à chaque tirage

Pour jouer, il suffit de remplir un bulletin, distribué au guichet, puis de le glisser dans l'urne. "A voté", répète gaiement Aurélie. Derrière elle, les huit lots à gagner sont présentés sur une table. Pas de surprise, il s'agit de chocolat : une grosse cloche ou un grand poisson, un sachet de friture ou les incontournables œufs au chocolat noir, ou au lait. Tous ont été confectionnés par l'artisan chocolatier Lade, installé à Saint-Jean-de-Braye. A la question, "quel chocolat vous préférez ?", la réponse est unanime : "le plus gros".

Avec les chocolats, quelques activités du parc font partie des lots : un tour de petit train ou une partie de mini-golf. Mais pour en profiter, il faudra attendre le déconfinement, puisque ces activités sont pour le moment fermées, tout comme la serre aux papillons.

Les chocolats à gagner ont été confectionnés par l'artisan chocolatier Lade, basé dans le Loiret © Radio France - Cécile Da Costa

"Il y a six tirages par jour, entre 11 heures et 17 heures, avec huit lots à chaque fois", explique Cyrille Telitchko, référent au parc floral. "Ce qui fait 48 lots à gagner par jour, ça donne de grandes chances de gagner." Forcément, petits et grands, venus généralement pour une promenade en famille, remplissent chacun leur bulletin pour augmenter leurs chances de gagner. "Vu le nombre de chocolats qu'il y a, si on peut en avoir plusieurs ce serait super", s'enthousiasme Soline, venue avec son amie.

Pâques en plein air

Au premier tirage, ce dimanche matin, Pascal et ses deux enfants ont remporté le cinquième lot : un sachet de friture et une partie de mini-golf. "C'est la première qu'on gagne à la loterie, je suis content pour les enfants, ça fait un petit divertissement", explique-t-il.

Ce dimanche, il y a les habitués du parc, comme Pascal, mais aussi des visiteurs occasionnels, venus profiter du beau temps et d'une application encore souple des mesures de confinement. L'occasion aussi pour eux de découvrir la loterie, l'une des rares activités maintenue ce week-end.

Aurélie, agent du parc, attend les visiteurs sous son chapiteau pour la loterie en plein air © Radio France - Cécile Da Costa

Ludovic et sa famille ont dû changer leur programme pour Pâques. "On devait faire notre cousinade habituelle, avec des gens venus de Suisse, du Sud, d'Orléans, mais cette année ça peut pas se faire", se désole-t-il. "Donc on vient se promener, avec les enfants et puis les cousins, on est sept. Et puis après on ira manger en famille."

Après les tirages, les participants peuvent se rendre sous le chapiteau, pour voir si leur nom est affiché au tableau. Autrement, le nom des gagnants est affiché sur le site internet et la page Facebook du parc Floral.