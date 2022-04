Week-end de Pâques : les fermes-auberges rouvrent leurs portes dans les Vosges

Du soleil, pas trop de vent sur les hauteurs des Vosges. Les randonneurs sont nombreux et à cette occasion, lors du week-end de Pâques, les fermes-auberges rouvrent leurs portes.

Après un hiver passé dans la plaine, les fermiers-aubergistes rouvrent leurs établissements pour les beaux jours, pour égailler les papilles. Après deux années difficiles à cause de la pandémie, il n'y a plus de restriction cette année et c'est un ouf de soulagement pour la profession. Les livraisons à emporter sont oubliées.

Les randonneurs au rendez-vous pour l'ouverture

A la ferme-auberge du Kahlenwasen, sur les hauteurs de Munster, le propriétaire Guy Lochert est heureux de rouvrir : "On bosse, on est comme des fourmis avec ce week-end de Pâques ensoleillé. C'est surtout les gens qui aiment cette reprise. Tout le monde vient nous voir en souriant et en nous disant : c'est super vous avez rouvert ! "

La ferme-auberge avec ses produits qui égaillent les papilles © Radio France - Guillaume Chhum

à lire aussi Bientôt la fin de la saison pour les fermes-auberges dans le Haut-Rhin

Du côté des randonneurs, même si la reprise de la rando a été difficile pour Nathalie et Jean, ils sont heureux de se retrouver à la table d'une ferme-auberge : " C'est super sympa ici, c'est convivial et en plus le paysage est magnifique," se réjouit le couple.

Même réaction pour Claudine et Patrick " Je viens ici depuis que je suis toute petite. Ca vaut vraiment le déplacement. Ca fait du bien de retrouver du monde, de revoir la vie ! "

Il y a une quarantaine de fermes-auberges dans le Haut-Rhin. Une dizaine dans le Bas-Rhin. Ils vous proposent le menu marcaire, mais aussi les spécialités de la ferme avec fromage, charcuterie et viande de vosgienne.