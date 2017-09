Week-end gourmand à Dole, dans le Jura

Dole donne l'eau à la bouche ce week-end. Trois jours de fête gastronomique dans la cité jurassienne, à l’occasion du festival du Chat Perché. Concerts, dégustations et ferme vivante… De quoi plaire à tout le monde.

Ce week-end, Dole fête la gastronomie ! Pour la troisième année consécutive, les produits du terroir franc-comtois sont mis en avant avec de multiples stands.

Ravir les estomacs des visiteurs jurassiens

Vin jaune, comté, cancoillotte sont à déguster au gré des rues. Ce samedi, Nathalie a rempli son sac de victuailles et s’est installée à une table pour tout déguster avec ses amis. "Boeuf comtois, comté, morbier, cancoillotte raguant aux noix. C'est léger, on sent la cancoillotte avec une pointe de noix en bouche", se réjouit Nathalie, levant son verre rempli de vin jurassien.

La cancoillotte était sur toutes les lèvres. Et ça n’a pas non plus échappé à Miss Jura 2017. Jeanne Tournier a fait le tour des stands ce week-end, mais c’est surtout le fromage qui a attiré son attention. "J'ai vraiment apprécié le comté, c'est mon favori pour le moment", admet-elle.

Miss Jura 2017 et ses dauphines étaient au Chat Perché pour profiter des stands gastronomiques © Radio France - Laurine Benjebria

Derrière les tables de dégustations… des artisans et agriculteurs, profitant de l’occasion pour expliquer et mettre en avant leur savoir-faire. Et c’est justement ce qui a séduit Jean-Yves. Ce Jurassien de 64 ans découvre pour la toute première fois le festival et il est particulièrement content d'avoir pu en apprendre un peu plus sur le fromage.

"C'est pour ça qu'on est ici, pour se cultiver. Ca fait partie de l'époque où on a soif d'apprendre beaucoup de choses", Jean-Yves

Si Jean-Yves avait quelques connaissances de base sur le fromage. il reste impressionné des quantités nécessaires : "pour faire une meule, il faut 400 litres de lait. Quand on sait qu'une vache dans le Jura produit entre 20 et 30 litres par jour, donc ça veut dire beaucoup de vaches pour faire un comté".

Une ferme vivante au pied de la collégiale

Il n’y a bien sûr pas que le fromage à l’honneur à Dole pendant ces trois jours. Au beau milieu de la cité jurassienne, des animaux se dorent au soleil. Poules, cochons, vaches, cheval et poneys forment la ferme vivante, un stand tenu par les jeunes agriculteurs du canton de Dole. Devant les bêtes, les enfants sont tout sourire. Comme Perrine, six ans, qui n'a pas hésité une seconde avant de les caresser : "j'ai jamais vu dans une ville des animaux".

Les jeunes agriculteurs du canton de Dole sont venus avec leurs animaux pour monter une ferme vivante au coeur de la cité © Radio France - Laurine Benjebria

Ils sont nombreux à regarder avec curiosité ces animaux, avec parfois des questions farfelues, qui font sourire Jérémie, un agriculteur de Foucherans. "Qu'est-ce qu'ont fait des poussins ? Ca devient une poule, ha bah non les poussins ça fait des nuggets", par exemple. Mais Jérémie en profite alors pour "expliquer et faire comprendre à la population la base de son alimentation".

Pour Jérémie, ce week-end, c'est surtout l'occasion de faire découvrir son métier, de partager sa passion, et pourquoi pas faire éveiller une vocation. En tout cas, c'est un pari réussi pour Perrine, puisque cette toute jeune Jurassienne songe désormais à être agricultrice.