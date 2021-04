Weekend de Pâques : Nîmes retombe en enfance avec les Grands Œuf Romains

Ce samedi, et jusqu'à 18h, l'Ecusson de Nîmes se met aux couleurs de Pâques. La Ville organise notamment une animation, savamment surnommée les "Grands Œuf Romains" : 28 lots de chocolats de Pâques à gagner, d'une valeur de 50 à 100 euros.

Plusieurs mascottes (poussin, lapin, poule et souris) se baladent dans le centre ville, pour prendre quelques photos et poser des énigmes aux familles. Le stationnement est gratuit sur les places non loin des animations.

Trois oeufs décoratifs géants sont également placés sur la place de l'Horloge, la place aux Herbes, et celle de la Madeleine. Ils resteront installés jusqu'au lundi de Pâques.