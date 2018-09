Donchery, France

Un weekend placé sous le signe de l'histoire à Donchery, dans les Ardennes. Depuis vendredi, cette commune du Sedanais propose au grand public des reconstitutions sur les libérations de 1870, 1918 et 1945. C'est la 4ème édition de cet événement qui s'intitule "Libertés retrouvées", et qui est mis en place par l'association Ardennes 1944.

Ce samedi, les 500 participants se sont donnés rendez-vous à l'aérodrome de Belval. Des passionnés d'histoire Ardennais mais aussi parfois venus de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et même du Brésil. Ils étaient tous dans des copies d'uniformes de l'époque, et dans des véhicules de guerre rénovés. De quoi transformer l'aérodrome en véritable musée à ciel ouvert.

Plus de 250 véhicules sont garés sur le terrain de l'aérodrome : beaucoup de jeeps américaines sur lesquelles flottent le drapeau des Etats-Unis. Christian est l'un des participants, il est habillé en résistant de la FFI : "Force Française Intérieur ! L'habillement c'est l'habillement passe-partout, surtout pour aller dans les bois et les champs. Donc quelque chose de solide, mais qui passe inaperçu.", explique-t-il.

Trente-six femmes ambulancières

Jean-Claude lui sort tout juste de sa jeep de l'US navy, la marine de guerre des Etats-Unis. Ce collectionneur a fondé l'association Ardennes 1944, qui organise l'événement : "C'est le véhicule qui servait dans l'aéronaval américaine, dans la marine aussi. C'est marqué shore patrol sur le bandeau avant, donc c'était des patrouilles côtières. Ces véhicules là en général étaient embarqués dans les porte-avions."

Plus de 250 véhicules anciens étaient garés sur le terrain de l'aérodrome ce samedi. © Radio France - Victorien Willaume

A quelques dizaines de mètres, Mélanie et ses amies sont assises à l'intérieur d'une ambulance. Elles représentent la 2ème division blindé du général Leclerc : "C'est un groupe de femmes qui étaient ambulancières. Elles étaient 36. Elles sont parties d'Afrique du Nord où elles se sont rejoints. Ensuite elles ont suivi des formations en Angleterre, et elles ont débarqué en Normandie et fait tout le trajet jusqu'à la libération de Paris et jusqu'en Allemagne."

La reconstitution historique "Libertés retrouvées" continue dimanche après-midi dans les rues de Donchery. Rendez vous de 14h à 17h, pour voir des centaines de véhicules anciens défiler.