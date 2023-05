"Welcome back" : le Luxembourg fera son retour à l'Eurovision en 2024

Les fans de l'Eurovision au Grand-Duché attendaient cette nouvelle depuis trente ans. L'organisation du concours européen de la chanson, dont la finale se tient samedi 13 mai , a annoncé vendredi le retour du Luxembourg dans la compétition à partir de 2O24. La dernière participation du Grand-Duché remonte à l'année 1993, avec le duo Modern Times, arrivé à la vingtième place du classement.

Welcome back Luxembourg! 🇱🇺 | Eurovision Song Contest | #Eurovision2024

Le gouvernement luxembourgeois avait ensuite décidé de se retirer du concours, pour des raisons financières. Le Luxembourg est la troisième nation à avoir remporté le plus souvent l'Eurovision, avec cinq victoires au total, dont celle de France Gall avec "Poupée de cire, poupée de son", en 1965.

Un accord pour un soutien financier

Mais le Grand-Duché a donc décidé de faire machine arrière. "Nous estimons qu'un retour au plus important concours musical jamais organisé présente une excellente occasion pour réaffirmer l'esprit européen et international du Grand-Duché dans le domaine médiatique et musical", explique le gouvernement luxembourgeois dans un communiqué . "La participation luxembourgeoise à l'Eurovision contribuera également à la promotion de la destination Luxembourg, de ses valeurs et de son image de marque."

Le gouvernement précise également avoir donné un accord au soutien financier "nécessaire à la participation d'une délégation luxembourgeoise à ce concours". L'idée d'un retour du Grand-Duché à l'Eurovision avait déjà été évoquée en fin d'année 2022, rappellent nos confrères de Virgule.

Le processus mis en place pour choisir le candidat luxembourgeois de l'an prochain sera présenté en juillet 2023. "Welcome back Luxembourg", a tweeté le compte officiel de l'Eurovision, accompagné d'une vidéo retraçant les cinq victoires du Luxembourg dans le concours (1961, 1965, 1972, 1973, 1983).