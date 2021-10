Wes Anderson présente son nouveau film en avant-première nationale à Angoulême

Angoulême accueillait dimanche soir la première projection en France du nouveau film de l'Américain Wes Anderson, "The French Dispatch". Le film avait été tourné justement à Angoulême, pendant près de six mois en 2018, dans le plus grand secret. La ville d'Angoulême y est méconnaissable et magnifiée

Wes Anderson est venu ce dimanche à Angoulême présenter, en compagnie de l'acteur américain Bill Murray, son dixième film, "The French Dispatch", avec une distribution époustouflante : Adrien Brody, Timothée Chalamet, Hippolyte Girardot, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Benicio Del Toro, Léa Seydoux.

Wes Anderson visite l'exposition des Chais Magelis sur le tournage du film "The French Dispatch" © Radio France - Pierre MARSAT

Le film a été tourné justement à Angoulême, pendant près de six mois en 2018., dans le plus grand secret. Il n'est pas encore sorti en France à cause de la crise sanitaire. Devant 400 spectateurs invités par le Pôle Image Magelis, et une autre salle du multiplexe CGR, ce film de près de deux heures au scénario compliqué et loufoque, a reçu l'hommage du public angoumoisin. Il sortira en salle le 17 octobre.

Le livre "Wes in Town" paraîtra aussi le 27 octobre © Radio France - Pierre MARSAT

Pour conserver le souvenir d'un tournage très secret, une douzaine de dessinateurs de Bande Dessinée publient ces jours-ci un livre sur l'évènement, "Wes in Town". Il paraîtra le même jour que la sortie nationale du film, le mercredi 25 octobre.

L'affiche du film "The French Dispatch" © Radio France - Pierre MARSAT

