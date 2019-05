Will Smith, Didier Deschamps, Michel Sarran... Ils s'invitent au concert de Bigflo et Oli à Toulouse

Les deux frères Toulousains ont réalisé leur rêve ce vendredi soir. Bigflo et Oli ont assuré le premier de leurs deux concerts au Stadium de Toulouse devant plus de 30.000 personnes et ont signé une introduction originale.

Toulouse, France

"Est-ce que tu peux nous donner des conseils ?" Bigflo et Oli ont attaqué leur concert par une introduction originale ce vendredi soir au Stadium. Ils ont demandé à Jamel Debbouze, Will Smith ou encore Didier Deschamps quelques conseils avant leur premier Stadium.

Jamel Debbouze : "Mettez des chaussettes"

Jamel attaque d'entrée : "Il ne faut pas dormir, pas manger la veille d'un Stadium. Un conseil aussi : mettez des chaussettes. Il y a des gens qui oublient de mettre des chaussettes quand ils font des stades. Deux chacun si possible."

Jamel Debbouze © Radio France - Julien Balidas

Michel Drucker : "Vous n'avez pas d'hélico ? Qu'est-ce qu'ils foutent chez Airbus ?!"

Michel Drucker leur sort une photo de lui de "1917". Et raconte qu'il a fait le coup de l'hélicoptère avec son pote Johnny Hallyday. "Le 15 septembre 1998. Vous n'avez pas d'hélico vous ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent chez Airbus ?!"

Michel Sarran, le célèbre cuisinier toulousain enchaîne : "Pas trop stressés les gars ? Chacun sa place, c'est le plus important. Un sur les mélodies, etc." "Oui il faut juste trouver le juste milieu comme quand tu mélanges huîtres et estragon" tente un des deux rappeurs. "Non, ça c'est dégueulasse" réplique le chef toulousain.

Will Smith apparait à son tour sur les écrans géants du stadium, tout comme le sélectionneur de l'Equipe de France de foot Didier Deschamps : "Tranquille les gars. Le plus important c'est la tactique. On ne laisse pas d'espace." "Mais Didier, ce n'est pas du foot là !" "Mais vous n'êtes pas joueurs du Téfécé tous les deux ?"

Zebda, Gad Elmaleh... y vont eux aussi de leur petit mot. Les conseils ont fonctionné.

Le show malgré la pluie

Pour le premier de leurs deux concerts au Stadium, Bigflo et Oli ont assuré le spectacle malgré la pluie. Devant plus de 30.000 personnes.