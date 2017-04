Williams Brutus présente son nouvel EP

Le chanteur dijonnais Williams Brutus vous a présenté son nouvel EP dans "ça vaut le détour". Ré-écoutez le !

Depuis 10 ans, Williams Brutus joue sa musique sur les scènes dijonnaises et françaises. Cette année, il sort son 1er album (courant septembre 2017) mais on peut déjà se faire une idée avec un EP (déjà disponible) et un concert le 20 mai au Crusoé de Dijon.

Williams Brutus vous a offert 30 minutes de live comme à la maison dans "ça vaut le détour". Réécoutez l'émission ici :

Williams Brutus dans "ça vaut le détour" sur France Bleu Bourgogne le vendredi 14 avril Partager le son sur : Copier

Découvrez le 1er EP de Williams Brutus ici et rendez-vous le samedi 20 mai pour son concert au Crusoé de Dijon.