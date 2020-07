Wissant l'un des meilleurs spots de kitesurf d'Europe du Nord voit sa fréquentation augmenter

Une plage de sable fin sans rocher et du vent 300 jours par an. Wissant est le lieu idéal pour les amateurs de sports nautiques de glisse en particulier le kitesurf. Cette année avec la crise sanitaire et les restrictions de déplacement, les kitesurfeurs sont plus nombreux.