Voilà 10 ans que Woinic trône au bord de l'autoroute A34, à Saulces-Monclin, dans les Ardennes. L'anniversaire du mastodonte est célébré ce mercredi, aux pieds de la bête. On a pu exceptionnellement pénétrer les entrailles du sanglier géant, avec son créateur Eric Sléziak.

Woinic (plus grand sanglier du monde) et son sculpteur, Eric Sléziak.

Saulces-Monclin, France

Il y a 10 ans, le 8 août 2008, Woinic s'installait sur une aire de repos de l'autoroute A34, à Saulces-Monclin dans les Ardennes, au terme d'un périple de trois jours en plateau-remorque depuis l'atelier du sculpteur Eric Sléziak à Bogny-sur-Meuse. Lors de ce parcours inaugural sous escorte policière, les Ardennais s'approprient le gigantesque sanglier de métal, clin d'oeil à l'animal emblématique des Ardennes et symbole de la tradition métallurgique. Ils viennent par milliers voir le mastodonte traverser les bourgs et les villages. "C'était un peuple réuni... C'était un sanglier et des sangs liés", se rappelle Eric Sléziak.

Lorsqu'il prend place en bord d'autoroute, Woinic n'est déjà plus un marcassin de la première heure. Son papa, Eric Sléziak a commencé à lui donner naissance le 1er janvier 1983. Il en accouchera 12 000 heures de martelage et de soudure plus tard, le 15 décembre 1993.

C'est le seul enfant que j'ai fait. Il fait 50 tonnes ! Je ne pouvais pas me caser comme ça. La vie de famille aurait été très difficile" - Eric Sléziak

Woinic vu de l'intérieur

10 ans après son inauguration, le Conseil départemental, propriétaire de la sculpture, a bien voulu nous ouvrir les portes de Woinic. Deux agents libèrent le cadenas de la grille qui obstrue la panse du cochon sauvage. Eric Sléziak est présent. Il se demande si les photos d'enfants malades et la Vierge de sa grand-mère déposées à leur demande au sein de Woinic voilà 10 ans s'y trouveront toujours. Ils n'y sont plus. La grille a justement été ajoutée voilà quelques années seulement pour empêcher les intrusions.

A l'intérieur de Woinic, le sanglier géant réalisé par Eric Sléziak. © Radio France - Alexandre Blanc

Passée l'amertume, le sculpteur se replonge dans les années de labeur passées sur ce sanglier. Des années de souffrance physique parfois. Les coups d'arc de soudure, ces rayonnements très lumineux qui attaquent la cornée, l'ont aveuglé à plus d'une reprise, au point de rester au repos un mois durant en 1985. Par grand froid ("jusqu'à moins 30 degrés", dit-il), par forte chaleur ("plus de 50 degrés"), il a oeuvré sans relâche. "Je suis passé de 80 kilos à 58 kilos", se souvient l'artiste au physique solide.

Le papa dans le ventre de son enfant

C'est à l'intérieur de Woinic, sous l'encolure de la bête qu'Eric Sleziak a apposé sa signature. Au sol, des pièces de monnaie que quelques visiteurs jettent à travers la grille.

L'anniversaire de Woinic est célébré ce mercredi 8 août 2018, au pied de la statue de l'animal, le plus grand sanglier du monde. Marché paysan, animations musicales et mini-ferme au programme. Et vente d'un porte-clé souvenir de ce jour-anniversaire.