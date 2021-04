"Wow ! News", un nouveau magazine pour les 8-12 ans prend forme à Strasbourg

Le numéro 2 du magazine pour enfant "Wow ! News" vient de sortir. À destination des 8-12 ans, il a pour but de leur parler des problèmes de sociétés, mais en proposant des solutions. Pour Isabelle Maradan, la rédactrice en cheffe, les enfants sont les acteurs du monde d'aujourd'hui et de demain.

Le numéro 2 du magazine pour enfant "Wow ! News" vient de sortir. Depuis décembre 2020, la rédaction strasbourgeoise écrit à destination des 8-12 ans. Ecologie, développement durable, santé ... le journal écrit sur les problèmes de société, mais en proposant des solutions.

"Les enfants ont conscience qu'il y a plein de problèmes dans le monde. Ils écoutent les informations, il suffit d'allumer la radio ou la télévision pour se rendre compte qu'il y a des problèmes dans le monde. Et nous ce qu'on veut faire chez Wow ! News, c'est leur montrer les solutions", défend Isabelle Maradan, la rédactrice en cheffe du magazine.

Ne pas "bêtifier" les informations

Pour elle, et pour la rédaction, c'est très important de ne pas "bêtifier" les informations, même dans un magazine pour enfants : _"_Ce sont les acteurs du monde de demain et d'aujourd'hui", dit-elle avec passion.

Les articles sont variés : "Ma famille accueille des jeunes isolés", "Jamais trop jeune pour changer le monde"... Mais celui que préfère Augustin, 11 ans, c'est "Des bisons par milliers", un article qui annonce que l'animal a été retiré de la liste des espèces en voie de disparition. "C'est parce que plus tard je veux travailler avec les animaux", sourit-il.

Un journal multimédia

Le magazine papier est diffusé depuis décembre, mais le site internet existe depuis un an déjà, avec des articles en français et en anglais. "On veut vraiment être multimédia", explique Isabelle Maradan. Ainsi, dans la version papier, on trouve des QR codes, qui amènent vers des podcasts et des vidéos, pour compléter la lecture.

Même si le journal se veut national, il est ancré dans le territoire alsacien. La rédaction est à Strasbourg, et la co-fondatrice, Catherine Bahl, est originaire de Sélestat. "Et en couverture de ce numéro, on a Lars Herbillon, un alsacien qui a construit sa mini-maison", présente la rédactrice en cheffe.

Le journal se vend pour l'instant à quelques centaines d'exemplaires. Il est disponible dans toutes les librairies strasbourgeoises et sur le site internet Wow ! au prix de 12 euros.