Xavier Bertrand promet l'engagement de la Région pour sauver le blockhaus-miroir de Leffrinckoucke

Le blockhaus-miroir de Leffrinckoucke, près de Dunkerque, partie du patrimoine du Nord-Pas-de-Calais est menacé car son créateur ne peut plus l'entretenir. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, promet que la Région va s'engager.

C'est une oeuvre qui fait partie du "patrimoine populaire" du Nord-Pas-de-Calais, selon les mots de Xavier Bertrand. Un blockhaus niché dans les dunes de la plage de Leffrinckoucke près de Dunkerque, avait été recouvert de petits miroirs cassés en 2014 et 2015 par un artiste anonyme.

"Ce monument solaire, oeuvre pharaonique, (avait) nécessité 4 000 heures de travail" explique l'artiste, toujours anonyme, dans un communiqué. Il était restauré chaque année. "Depuis 2015, ce sont près de 500 heures et autant de cartouches de colle qui étaient nécessaires chaque année à la restauration de cet édifice gigantesque" écrit-il encore. Aujourd'hui, l'artiste ne peut plus l'entretenir et regrette que "l'oeuvre disparaîtra comme elle est apparue (...) laissant aux promeneurs l'occasion de la découvrir un dernier été".

Cette annonce a beaucoup fait réagir les Nordistes sur les réseaux sociaux ainsi que les élus. Aini, ce jeudi, Xavier Bertrand assure sur twitter que la Région s'engagera pour éviter sa disparition. "Il honore la mémoire de tous ceux qui ont combattu pour notre liberté" assure le président des Hauts-de-France.