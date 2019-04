Dordogne : Queyssac a fêté l'attelage ce dimanche

Queyssac, près de Bergerac en Dordogne organisait ce dimanche 21 avril sa fête du printemps et de l'attelage. L'occasion de découvrir une discipline exigeante et spectaculaire

Queyssac, France

A Queyssac, village de moins de 500 habitants situé près de Bergerac en Dordogne, l'attelage est devenu un art de vivre. Et si le temps fort reste le grand concours de dressage et de maniabilité programmé en août - le 3 août cette année- plusieurs rendez-vous attirent les passionnés d'attelage tout au long de l'année. La journée nationale de l'attelage ,ce dimanche 21 avril, a ainsi permis aux visiteurs de découvrir l'épreuve de maniabilité. Les équipages composés de un, deux, voire trois chevaux, poneys et même ânes doivent, dans un temps imparti, franchir un certain nombre de portes, dans un ordre précis, sans faire tomber ni les balises, ni les balles qui se trouvent dessus. Revivez en photos cette belle journée.

Les meneurs étaient venus des départements limitrophes. © Radio France - Emmanuel Claverie

Les ânes se sont attirés les faveurs du public © Radio France - Emmanuel Claverie

Des démonstrations dans la bonne humeur © Radio France - Emmanuel Claverie

Parmi les participants, Diego un superbe Mérens venu du Lot-et-Garonne © Radio France - Emmanuel Claverie