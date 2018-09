Lamotte-Beuvron, France

Vingt ans après ils rêvent de décrocher leur deuxième étoile. Comme les joueurs de l'équipe de France de football, les habitants de la petite commune de Lamotte-Beuvron veulent battre aujourd'hui leur dernier record. Celui de la plus longue tarte Tatin. Ce dernier date de 1998 où elle mesurait alors 2,53 mètres de diamètre. A l'occasion de la 22e Foire au pays de la tarte Tatin, la municipalité, le comité des fêtes et les Ambassadeurs de la tarte Tatin ont tout mis en oeuvre pour entrer dans le fameux Guinness book, le livre des records. Une tarte Tatin de 3 mètres est prévu.

Des bénévoles appelés à éplucher les pommes

Dès vendredi 7 septembre ce sont plus d'une trentaine de bénévoles qui ont répondu présents à l'appel lancé par l'association les Ambassadeurs de la tarte Tatin. Elle avait besoin de personnes pour éplucher les quelques 400 kilos de pommes qui serviront à confectionner cette immense tarte ce dimanche. Parmi les bénévoles, deux amis ont répondu présents Franck et Ludovic. "C'est aussi participer à ce record du monde mais c'est le record de la commune et surtout la renommée de la ville" confie Franck qui s'est lancé le défi avec son ami d'éplucher le plus de pommes. "J'ai dû en éplucher 2 500, raconte-t-il en souriant, Non honnêtement j'en ai fais beaucoup, je dois en être à 200 environ."

Une fois épluchées les pommes ont été mises au frais en attendant le Jour J. - Bradley De Souza

De l'autre côté de la salle, Yolande est venue avec ses amies. Avec sa propre technique pour éplucher les pommes. "Un couteau bien affûté, dernier cri même si lorsqu'on le fait tomber il se casse" s'esclaffe-t-elle. "De toute façon avec un économe je n'y arrive pas", poursuit Yolande. Économe ou pas, le but est d'arriver à inscrire ce record au Guiness Book, l'encyclopédie des records.

Des essais productifs

Pour parvenir à réaliser ce moule de 3 mètres de diamètre, Patrice Greard, membre de l'association les Ambassadeurs et d'autres bénévoles ont dû passer par plusieurs étapes. "On a commencé par un moule de 30 centimètres qu'on a rempli de quartier de pommes, on a mis au fond du papier sulfurisé, du caramel, puis on l'a mis sur le feu. Au bout d'une demi-heure on s'est rendu compte que la tarte avait brûlé donc on a fait un deuxième essai" raconte-t-il.

Le deuxième essai ne s'est pas avéré payant puisque cette fois ci la tarte n'était pas du tout cuite. Mais la troisième a été la bonne. Cette-fois ci tout est mis en place pour impressionner les juges du Guinness book.

La commune de Lamotte-Beuvron entrera-t-elle dans le livre des records ? Verdict de dimanche.