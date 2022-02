Les découvertes archéologiques de tombes romaines se multiplient à Elne

Suite à des travaux de remplacement des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement de la ville basse d'Elne, de nombreuses sépultures romaines ont été mises à jour. Des tombes qui représentent pour les archéologues une véritable mine d'informations sur l'histoire de la cité.

Creuser pour remonter le temps: la méthode est connue mais difficile à appliquer en milieu urbain ... sauf quand des travaux d'adduction d'eau vous en donne l'occasion ! À Elne les archéologues du Département des Pyrénées-Orientales interviennent régulièrement depuis sept mois sur ce chantier mené par l’entreprise Sade sous la direction de la Communauté de communes Albères – Côte Vermeille – Illibéris.

Des tombes romaines du début de l'ère chrétienne

Ces derniers jours , les travaux se concentrent sur la place du Planiol et la rue Mazagran où se trouve une importante nécropole de la fin de l'époque romaine. Et les découvertes se multiplient ! Plusieurs tombes ont été fouillées, dont certaines s’apparentent à de véritables caveaux, avec des cuves maçonnées et une fermeture constituée de grandes dalles de grès. D’autres sépultures sont couvertes de tuiles plates romaines reproduisant une toiture, symbolisant la dernière demeure du défunt.

Des découvertes riches en enseignements pour Olivier Passarius, chef du service archéologique du conseil départemental des Pyrénées Orientales :

" Les squelettes pour nous sont déjà précieux puisqu'on va pouvoir les faire parler en étudiant les ossements et déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, de son âge au moment du décès, des éventuelles maladies dont il pouvait souffrir. L'étude de la tombe va nous permettre aussi d'être renseignés sur le statut social des gens qui étaient inhumés ici, avec des tombes très bien construites qui pourraient laisser penser à l'existence d'une certaine élite. Par ailleurs, les observations déjà réalisées lors de travaux en 1963 mentionnaient aussi la découverte de sarcophages en marbre. On espère donc que la suite des fouilles permettront de découvrir ce type de tombes."

Les travaux en cours sur la place du Planiol à Elne, à l’emplacement de la nécropole antique. © Radio France - Ville d'Elne

Des tombes datées des IVe-VIIe siècles de notre ère qui témoignent également de la présence d’une église, probablement l’une des plus anciennes du Roussillon. La légende voudrait même que c'est dans cette église Saint-Pierre qu'aurait été assassiné en 350 l’empereur romain Constant 1er !

Les fouilles archéologiques reprendront sur ce secteur d'Elne au mois de mars. Les spécialistes espèrent y découvrir encore plusieurs dizaines de tombes.