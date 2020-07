Y a quoi à voir dans le coin : dans le grand ouest de la France

Paysages impressionnants, villages pittoresques, balades captivantes en famille... France Bleu vous propose tout l'été ses coups de cœur pour découvrir la France autrement. Cette semaine, nous vous emmenons en Bretagne et en Pays de la Loire.

Et si, pour être dépaysé cette année, vous partiez en vacances... en France. Tout l'été, France Bleu partage avec vous ses coups de cœur pour découvrir notre beau pays. Seul ou en famille, bouclez vos valises et en route pour un voyage extraordinaire aux quatre coins de la France.

Cette semaine, nous vous emmenons en Bretagne et dans les Pays de la Loire.

Nos coups de cœur nature

L'archipel des Glénan

L'archipel des Glénan a un petit air de Caraïbes - OMT Fouesnant-les Glénan

Commençons par une eau turquoise, des plages de sable fin et des sorties en plongée sous-marine qui permettent d’apercevoir des requins (des requins herbivores ! Rassurons-nous). L'archipel des Glénan, c'est presque les Caraïbes. On se laisse séduire par ses paysages et ses sentiers de randonnée. Les amoureux profitent d'une île en forme de cœur quand les sportifs se donnent rendez-vous à l'école de voile pour des sensations fortes.

Un avant-goût de Caraïbes au large de la Bretagne

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de l'Office de tourisme de Bretagne.

La lac de Grand-Lieu

Vue aérienne du lac de Grand-Lieu - Valéry Joncheray

Avec ses sentiers de randonnée (dont le plus long fait 73 km), le lac de Grand-Lieu est un écrin de nature qui sait se faire discret. Aux visiteurs qui le découvrent, il offre pourtant une vue imprenable sur ses vastes étendues d'eau et ses herbiers flottants. La majeure partie du site est classée comme réserve naturelle nationale, elle offre un refuge à 270 espèces d'oiseaux.

La deuxième plus grande réserve ornithologique de France

Le lac évolue avec les saisons et ses contours sont particulièrement changeants. On n'y découvre donc pas les mêmes paysages à chaque visite.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site www.lacdegrandlieu.com

La forêt de Brocéliande

Le miroir aux fées de Brocéliande, inspiration du conte du même nom - Aurélie Poilvet

La forêt de Brocéliande est un élément incontournable de la mythologie liée au roi Arthur. La dénomination ancestrale de cette forêt située au cœur de la Bretagne s'est perdue. Désormais identifiée comme forêt de Paimpont sur les cartes, elle propose aux détours de ses sentiers des monuments comme le tombeau de Merlin, la fontaine de Barenton, le mystérieux Val sans retour ou le miroir aux fées.

Un lieu mythique au cœur de la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde

Si la magie de la nature est omniprésente, celle des contes se fait plus rare mais s'offre parfois aux visiteurs méritants.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site Tourisme Brocéliande.

à lire aussi Y a quoi à voir dans le coin : dans l'Est de la France

Nos coups de cœur famille

L'île MoulinSart

Vue aérienne du moulin et du centre d'art de l'île MoulinSart - Air2D3

Les pieds dans l'eau, la tête dans la nature. L'île MoulinSart est un écrin de verdure bordé par les eaux de la Sarthe. Les curieux peuvent découvrir son moulin du XVe siècle (toujours actif !) ou son centre d'art alors que les sportifs profiteront de son espace nautique avec canoës, paddles et pédalos. On y trouve également de grands espaces verts pour pique-niquer, jouer avec les enfants ou se reposer à l'ombre des bosquets.

Une mosaïque de plantes imbriquées étroitement les unes aux autres

A proximité du moulin, le four à bois permet de proposer des cuissons et ventes de pains réalisés sur place. Des produits régionaux sont également proposés à la boutique du moulin.

Retrouvez toutes les informations sur le site de l'île MoulinSart.

L'écocentre du Trégor

Un espace de loisirs et de découvertes en pleine nature - Yoan Briere, agence La lanterne

Ici, on teste, on expérimente et on découvre une autre façon d’appréhender les ressources de la nature. Des modules ludiques et pratiques permettent aux petits et aux grands de jouer avec l'électricité, le vent ou la lumière. Le centre propose aussi des balades sensorielles pour (re)découvrir le plaisir du contact avec le sable, l'argile, le bois et tant d'autres matières.

Une mosaïque de plantes imbriquées étroitement les unes aux autres

Le "potager des harmonies" est une initiation concrète et pratique à la permaculture et l’agroécologie. L'idéal pour apprendre à créer chez soi un jardin plein de bon sens qui respecte le vivant et offre de quoi se nourrir sainement.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de l'écocentre du Trégor.

Le jardin des kangourous

Le jardin des kangourous offre des rencontre surprenantes - L. Brivael

Une centaine de marsupiaux, des Wallaby de Bennett pour être précis, sont en liberté dans un parc de 8 hectares, au cœur d’une petite vallée entre étangs et zones ombragées. Les animaux viennent à la rencontre des visiteurs qui peuvent les observer sans barrière, depuis les chemins. Une balade faite de rencontres insolites et pédagogiques.

Un parc au plus près des animaux, sans cage ou barrière

Le jardin des kangourous est un lieu pédagogique où l'on découvre l'animal, ses origines, son caractère et son mode de vie.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site Anjou Tourisme.

à lire aussi Y a quoi à voir dans le coin : dans le Centre-Est de la France

Nos coups de cœur découverte

Le jardin des Arts

Le jardin des Arts propose une balade au milieu des sculptures - Charles Crié

Un parc de 5 hectares accueille sans discernement visiteurs et œuvres d'art. Ici, cinq artistes offrent leur vision du monde dans un écrin de verdure au bord de la Vilaine. Au détour d'une allée, on croise des chevaux métalliques en pleine course, un impressionnant vortex ou des installations monumentales, figées en mouvement.

Une balade féerique et poétique

Cette exposition en plein air se renouvelle tous les ans et prépare son vingtième anniversaire.

Retrouvez toutes les informations et présentations sur le site des Entrepreneurs Mécènes.

Piriac-sur-Mer

Les ruelles fleuries participent au charme de Piriac-sur-Mer - Alexandre Lamoureux

Piriac-sur-Mer permet un moment de flânerie et de dépaysement grâce à son architecture typique. Qu'il s'agisse d'une balade dans son cœur de ville ou d'une escapade sur des sentiers qui dévoilent des criques cachées, tous nous conduisent jusqu'à une dégustation de crêpes face au port.

Une journée entre terre et mer dans un cadre enchanteur

Des ruelles parées d'hortensias et de roses trémières complètent le charme de cette Petite Cité de Caractère.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de l'Office de tourisme La Baule-Presqu'île de Guérande.

La Montagne Saint-Michel

La Montagne Saint-Michel offre un panorama époustouflant aux visiteurs - BreizhZenitude

La Montagne Saint-Michel offre un panorama unique sur le Parc Naturel Régional d'Armorique. La vue et la chapelle Saint-Michel-de-Brasparts sont les récompenses à la clé de cette ascension. Les étendues de landes, affleurements rocheux ou tourbières s’étendent alors à perte de vue devant les visiteurs.

Une vue panoramique époustouflante

Les randonneurs insatiables pourront profiter des autres sommets des Monts d'Arrée car la Montagne Saint-Michel se trouve à proximité des plus hauts sommets de Bretagne.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site internet de l’Office de tourisme communautaire.

Découvrez des vues aériennes de la Montagne Saint-Michel sur la chaîne youtube Breizhzenitude. Breizhzenitude propose également ses photos sur Instagram.

Et si vous souhaitez élargir votre horizon cet été, découvrez les coups de cœur France Bleu pour d'autres régions de notre beau pays :