Y a quoi à voir dans le coin : en Corse

Cette semaine, nous vous emmenons en Corse.

Nos coups de cœur nature

Piscine naturelle d'Aitone

Piscine naturelle d'Aitone © AFP - Christophe Boisvieux

Au cœur de la forêt d'Aitone, cette zone préservée de la Corse permet de découvrir de nombreuses petites cascades creusées dans la roche. Facilement accessible, cette merveille de nature vous ravira et vous permettra de vous baigner au milieu des pins (dont certains peuvent atteindre 50 mètres).

Une plongée dans la nature corse

Pour ceux qui ne sont pas adeptes de la baignade, il est possible de se balader. De nombreux chemins permettent d'accéder à des lieux plus reculés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'Office de Tourisme Ouest Corsica.

La réserve de Scandola

La réserve de Scandola © AFP - Stan Fautre

Cette réserve, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un lieu renommé pour sa biodiversité terrestre et marine. De nombreux accès, inaccessible par l'homme permettent à la faune et à la flore de s'y développer.

Un patrimoine naturel d'une grande richesse

Pour plus d'informations en ce qui concerne les visites en bateau, c'est ici.

Nos coups de cœur découverte

Monte Renoso

Monte Renoso © AFP - Franck Guiziou

Niché à 2 352 mètres d'altitude, le Monte Renoso est l'un des plus hauts de Corse. L'ascension jusqu'au sommet est considéré comme facile. En prime, lors de votre ascension, vous aurez la chance découvrir le lac de Bastani (en photo, au-dessus). Ce dernier sera un bon prétexte pour faire une pause et reprendre des forces avant d'atteindre le sommet.

Un panorama splendide

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Office de Tourisme.

Le village de Nonza

Le village de Nonza © AFP - Maurice Subervie

Tout au Nord de la région, le village de Nonza puise sa particularité dans le regroupement de ses habitations. Exposé entre terre et mer, ce village de seulement 76 habitants à l'année, offre un panorama incontestable. La commune qui vit principalement du tourisme, est un lieu incontournable lors de vacances dans le Cap Corse.

La perle noire du Cap Corse

Pour en savoir plus sur l'histoire de ce village, rendez-vous ici.

La vallée Restonica

La vallée Restonica © AFP - Michel Cavalier

Lieu classé depuis 1966, la vallée Restonica réjouira aussi bien les sportifs que les amateurs de balades paisibles. Outre la possibilité de se baigner, des sentiers de GR20 sont disponibles pour découvrir une nature luxuriante.

Un lieu magique et dépaysant

Pour de plus amples informations, rendez-vous ici.

Nos coups de cœur famille

Le parc botanique de Saleccia

Le parc botanique de Saleccia

À deux pas de l'Île Rousse, la parc botanique de Saleccia offre plus de 7 hectares d'une flore abondante. Les nombreuses odeurs qui se mélangent, grâce aux oliviers, les lauriers-roses, les cyprès, etc. apportent un apaisement pour les visiteurs.

Un lieu qui convient aux petits et grands

De nombreuses activités sont proposées. En plus de l'air de jeux, il est possible d'aller à la rencontre d'animaux de la ferme et les enfants auront le droit à un parcours découverte spécifique

Pour plus de renseignements, rendez-vous ici.

Les grottes marines

Les grottes marines de Bonifacio © AFP - Norbert Scanella

Il s'agit de l'une des attractions phares de Bonifacio. Les grottes marines et millénaires sont un lieu naturel merveilleux et fascinant. Au fur et à mesure des siècles, la mer a creusé dans les roches et y a créé ces lieux fabuleux.

Un lieu naturel qui plaira à tout le monde

Accessible en bateau (pour les plus grandes) ou bien en kayak pour les autres, ce moment restera pour toute la famille un moment inoubliable et stupéfiant.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'Office de Tourisme de Bonifacio.

Le col de Bavella

Le col de Bavella © AFP - Camille Moirenc

Situé à 1 218 mètres d'altitude, le col de Bavella offre une vue imprenable sur les aiguilles du Bavella. Les adeptes de randonnée, d'escalade y trouveront leur bonheur. Les familles pourront pique-niquer et se balader sous les pins avec un panorama comme jamais aperçu ailleurs.

Un paysage époustouflant

Pour plus de renseignements, rendez-vous ici.

Et si vous souhaitez élargir votre horizon cet été, découvrez les coups de cœur France Bleu pour d'autres régions de notre beau pays :

