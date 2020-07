Y a quoi à voir dans le coin : en Normandie et dans le Nord de la France

Paysages impressionnants, villages pittoresques, balades captivantes en famille... France Bleu vous propose tout l'été ses coups de cœur pour découvrir la France autrement. Cette semaine, nous vous emmenons de la côte d'Opale jusqu'au Cotentin, en passant par la Picardie et la Haute-Normandie.

Et si pour être dépaysé cette année, vous partiez en vacances... en France. Tout l'été, France Bleu partage avec vous ses coups de cœur pour découvrir notre beau pays. Seul ou en famille, bouclez vos valises et en route pour un voyage extraordinaire aux quatre coins de l'hexagone.

Cette semaine, nous vous emmenons en Normandie et dans le Nord de la France.

Nos coups de cœur nature

Le Cap Blanc Nez

Vue plongeante sur le Cap Blanc Nez - Drone 62 pour Office de Tourisme Calais Côte d’Opale

Classé depuis 1987 au réseau des Grands Sites de France, le Cap Blanc Nez attire des milliers de visiteurs en quête de nature et de sérénité. Avec ses 134 mètres de haut et ses falaises de craie blanche, ce site exceptionnel offre une ouverture sans pareil sur le monde et notamment sur l'Angleterre (si vous avez de la chance, vous pourrez apercevoir les côtes anglaises). L'obélisque présente sur le site rappelle l'histoire du lieu et son lien avec la première guerre mondiale.

Un lieu riche en émotions marqué par la guerre

En famille ou entre amis, pour pique-niquer, se baigner ou bien se balader, les visiteurs vivront un moment calme entre terre et mer où la faune et la flore sont présentes en abondance.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site de l'Office de Tourisme de la Côte d'Opale.

Le parc naturel régional du Perche

Le manoir de la Fresnaye - Pôles d'images/PNRP

Le parc naturel régional du Perche s'étend sur 88 communes et plus de 1 800 km². Ce site regorge de bocages, prairies, forêts, étangs qui abritent plus de 1 200 espèces de végétaux. S'ajoute à cela, un patrimoine architectural splendide avec notamment le manoir de la Fresnaye.

Une vraie pause nature et culture

Musées, fermes, randonnées, festivals, ateliers dégustation... Le parc naturel régional du Perche permet à tout le monde de trouver une activité qui lui plaît.

Afin de connaître les activités proposées, rendez-vous sur le site du parc naturel régional du Perche.

Le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin

Les marais du Cotentin © AFP - Francis Cormon via AFP

Le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin s'étend sur 150 communes et comprend 4 600 kilomètres de chemins de randonnée. Des balades fluviales sont aussi possibles afin de découvrir d'un autre œil cette étendue de nature. Il est possible d'y découvrir une faune luxuriante et plus particulièrement les fameuses cigognes blanches.

Un écrin de verdure exceptionnel

A pied, à vélo, en barque, en famille ou entre amis, le parc naturel des marais du Cotentin et du Bessin permet un large choix d'activités et d’événements enrichissants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin.

Nos coups de cœur famille

Le marais audomarois

Le marais audomarois - SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer

Depuis des siècles, le marais audomarois est façonné et chouchouté par les habitants des villages qui l'entourent. Au fur et à mesure il est devenu un lieu d'attraction et de vie aussi bien pour les agriculteurs que pour le tourisme. Que ce soit pour une journée ou un week-end, il existe une multitude d'activités, de restaurations et d'hébergements.

"Une nature exceptionnelle qui plaît aux petits et grands

Les plus jolies découvertes se font en barque. Toute la famille appréciera le calme, la faune et la flore. Un dépaysement total au rythme de la nature.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'Office de Tourisme de Saint-Omer.

Le Mont de Cerisy

Le mont de Cerisy - Flers Agglo

Plus de 70 hectares de forêts composent ce site bas-normand. Tout en haut, le château détruit par les anglais domine le paysage. Les rhododendrons viennent apporter une couleur vive autour de ce monument marqué par l'Histoire. Ce lieu est depuis un endroit où petits et grands peuvent passer une journée afin d'effectuer tous types d'activités.

Un phare dans le bocage normand

Que ce soit des balades à pied ou en VTT, des pique-niques, la visite de la tour de château, qui offre un panorama 360°, toute la famille pourra apprendre, se divertir et se relaxer dans un cadre apaisant et enrichissant.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site de Flers Agglo.

Le plan d'eau du Canada

Le plan d'eau du Canada - Yann Cochin pour la ville de Beauvais

Au cœur d'un cadre naturel, le plan d'eau du Canada accueille petits et grands et offre une multitude d'activités. Paddle, canoë-kayak, pédalo, rosalie ou tout simplement une balade, toute la famille trouvera son bonheur dans ce lieu verdoyant.

L'idéal pour des grandes promenades

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur le site du plan d'eau du Canada.

Nos coups de cœur découverte

La Hougue

Le fort de la Hougue - Valentin Hasley

Initialement construit afin de se défendre des assauts des ennemis britanniques et hollandais, le fort de la Hougue (situé à Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche) se situe sur une presqu'île préservée du Cotentin. Aujourd'hui, il est possible de le visiter. Les petits sentiers qui le contournent permettent de le découvrir sous n'importe quel angle.

Un lieu chargé d'histoire

Ce fort a un jumeau juste à côté. Le fort de l'île de Tatihou. Il est possible de visiter cette île et de s'offrir un panorama sur toute la côte du Cotentin.

Pour en découvrir plus sur l'histoire de ce lieu, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Vaast-la-Hougue.

Le village de Gerberoy

Le village de Gerberoy - Chantille de Lincourt

Ce village, qui a attiré un grand nombre de peintres, doit sa beauté actuelle à l'impressionniste Henri le Sidanier. Après s'y être installé, le peintre participe à la restauration du village en créant notamment les jardins à l'italienne. Gerberoy, village situé sur la pointe d'une colline, se caractérise par sa végétation abondante.

Le village aux mille rosiers

Les pavés, les colombages, les roses par milliers, les petites ruelles, son passé historique... Tout est réuni pour que Gerberoy fasse parti des plus beaux villages de France.

Pour en découvrir plus sur ce charmant village picard, rendez-vous sur le site de L'Office de Tourisme de l'Oise.

Le jardin de Claude Monet

Le pont japonais au jardin de Claude Monet à Giverny - Fondation Claude Monet

C'est en 1883 que Claude Monet s'installa à Giverny. Il fit de ce domaine laissé à l'abandon un lieu enivrant où les couleurs se mélangent les unes aux autres afin de créer un cadre apaisant et saisissant. Source principale de son inspiration, Claude Monet a peint des tableaux aussi mythiques que magnifiques.

Un jardin à la hauteur du talent de Monet

La visite du jardin de Claude Monet est une immersion dans les tableaux de l'artiste. C'est une plongée dans le réel avec cette impression que le temps s'est arrêté.

Pour en découvrir plus sur le jardin, la maison et la fondation Claude Monet, rendez-vous sur leur site.

Et si vous souhaitez élargir votre horizon cet été, découvrez les coups de cœur France Bleu pour d'autres régions de notre beau pays :

à lire aussi Y a quoi à voir dans le coin : sur le pourtour méditerranéen

à lire aussi Y a quoi à voir dans le coin : dans l'Est de la France