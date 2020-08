Y a quoi à voir dans le coin : le Sud-Ouest

Paysages impressionnants, villages pittoresques, balades captivantes en famille... France Bleu vous propose tout l'été ses coups de cœur pour découvrir la France autrement. Cette semaine, direction le Sud-Ouest et sa douceur de vivre.

Et si pour être dépaysé cette année, vous partiez en vacances... en France ! Tout l'été, France Bleu partage avec vous ses coups de cœur pour découvrir notre beau pays. Seul ou en famille, bouclez vos valises et en route pour un voyage extraordinaire aux quatre coins de la France.

Cette semaine, nous vous emmenons dans le Sud-Ouest, entre Océan Atlantique et Pyrénées, au fil de la Garonne.

Nos coups de cœur nature

Le cirque de Gavarnie

Au cœur de l'emblématique Parc national des Pyrénées se niche le cirque de Gavarnie.

Le colosse des Pyrénées

Le cirque de Gavarnie dans le département des Hautes-Pyrénées - Pierre Meyer

Inscrit en 1997 au patrimoine mondial de l'Unesco et Grand Site Occitanie, le cirque est une muraille haute de près de 1700 mètres. Berceau du Pyrénéisme, il est le site de tous les superlatifs avec notamment l'une des plus hautes cascades d'Europe et ses 413 mètres de chute libre.

Source d'émerveillement, il permet de se balader en famille ou bien de rechercher des émotions fortes sur les sentiers à flanc de montagne.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site des Vallées de Gavarnie.

Le courant d'Huchet

Le site naturel du courant d'Huchet est l'un des joyaux naturels du littoral des Landes.

L'Amazonie landaise

Le courant d'Huchet dans le département des Landes - Comité départemental du tourisme des Landes

Véritable paradis écologique, il se parcourt au fil de l'eau sur les petites barques à fond plat, les galupes, entre le lac de Léon et l'estuaire de la plage des Moliets. Sept kilomètres entre dunes et forêts de pins, de saules, de cyprès chauves et de chênes-lièges où vivent plus de 200 espèces d'animaux (oiseaux, loutres, visons...).

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de la Réserve naturelle courant d'Huchet.

Les Gorges de Kakuetta

Paradis pour les randonneurs et les amoureux de la nature, les Gorges de Kakuetta ne laissent pas indifférent.

Un lieu sauvage et spectaculaire

Les gorges de Kakuetta dans le Pays Basque © AFP - Daniele Schneider

La beauté du site saisit d'emblée le visiteur avec son lac turquoise, son canyon, sa cascade, ses parois vertigineuses et sa végétation luxuriante. Le dépaysement est total et pourtant nous ne sommes pas au bout du monde mais bien dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Petits et grands peuvent découvrir à leur rythme ce site exceptionnel entièrement aménagé et accessible. Son environnement calme permet de se ressourcer en faisant des haltes reposantes.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de la commune de Sainte-Engrâce.

Nos coups de cœur famille

Le train de la Rhune

Prendre le train de la Rhune permet de découvrir un panorama exceptionnel à 360 degrés allant des côtes françaises et espagnoles en passant par la chaîne des Pyrénées.

Une ascension bucolique

Le petit train de la Rhune pour découvrir le sommet mythique du Pays Basque - Jean-Marc Decompte

À dix kilomètres de Saint-Jean-de-Luz, un authentique train à crémaillère datant de 1924 emmène en 35 minutes ses voyageurs du col de Saint-Ignace au sommet de la Rhune.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de La Rhune.

Les jardins de Marqueyssac

Sur un éperon rocheux du Périgord, les jardins de Marqueyssac surplombent la vallée de la Dordogne.

Le buis est mis en valeur avec une fantaisie pleine de mouvement

Les jardins romantiques et pittoresques de Marqueyssac - Laugery

Quel bonheur de flâner entre les buis taillés tout en rondeur à l'ombre des arbres pour une balade romantique et pittoresque.

Son point de vue exceptionnel permet de découvrir l’ensemble de la vallée, ses châteaux et ses plus beaux villages de France : Beynac, Fayrac, Castelnaud, la Roque-Gageac et Domme…

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site des Jardins suspendus de Marqueyssac.

Le camp de siège médiéval à Larressingle

Près du village fortifié de Larressingle dans le Gers, petits et grands peuvent découvrir de façon ludique la machinerie militaire du Moyen Âge dans le Camp de Siège médiéval.

Remontez le temps et redécouvrez le Moyen Âge et ses machines de guerre

Le camp de siège médiéval de Larressingle - DR

Lors de la visite, enfants et adultes peuvent manipuler catapulte, pierrière, bricole, trébuchet, baliste. Pour plus d'immersion, les enfants ont la possibilité de s'habiller en costume de chevalier ou princesse et d'essayer également la cotte de mailles, la tunique et le heaume.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site du Camp de siège médiéval de Larressingle.

Nos coups de cœur découverte

Gaillac, ville millénaire

Troisième ville du Tarn, Gaillac surprend le visiteur par la richesse de son histoire. Ville millénaire, elle est fondée en 972 lors de la fondation de l'église abbatiale de Saint-Michel qui veille toujours sur les Gaillacois.

La culture ici est comme la vigne : millénaire !

L'abbaye Saint-Michel de Gaillac - Ville de Gaillac

Se balader dans les rues du vieux Gaillac permet de découvrir la richesse de son patrimoine architectural fait de briques roses où se côtoient son passé religieux et le commerce de l'exportation du vin.

Un circuit historique permet de remonter le temps et de visiter les hauts lieux de la ville : l'abbaye Saint-Michel, l'église Saint-Pierre et le château de Foucaud...

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de la Ville de Gaillac.

Nérac, la cité royale d'Henri IV

Au cœur du pays d'Albret, la petite ville méconnue de Nérac a été un grand lieu du Protestantisme en France pendant la Renaissance et les guerres de religion. Son plus célèbre résident est Henri de Navarre, le futur roi Henri IV.

L'Athènes gasconne de la Renaissance

La ville de Nérac et sa rivière, la Baïse - Albret tourisme

Visiter Nérac c'est effectuer un véritable voyage dans le temps. Bâtie sur les terres d'une villa gallo-romaine, la ville lot-et-garonnaise permet au visiteur d'apercevoir encore quelques vestiges de mosaïques.

La présence des rois de Navarre à la Renaissance a signé son apogée en laissant de nombreux monuments comme le Château Henri IV, le parc de la Garenne ou bien encore le Vieux Pont construit au XVIe siècle.

Nérac est également le point de départ de nombreuses excursions fluviales sur la Baïse.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de l'Office de tourisme de l'Albret.

Talmont-sur-Gironde, une redoutable place-forte

Campée sur un promontoire dominant l'estuaire de la Gironde, Talmont-sur Gironde est une petite ville de Charente-Maritime.

La presqu'île de tous les âges

Talmont-sur-Gironde et l'église Sainte-Radegonde © Maxppp - FotoWare ColorFactory

Située à seulement quelques kilomètres de Royan, Talmont-sur-Gironde a su garder son plan originel de bastide, édifiée en 1284 par Edouard Ier d'Aquitaine.

Protégée par ses remparts, la magnifique église Sainte-Radegonde, symbole de la région Poitou-Charentes, domine encore le village. Au détour des rues du bourg, les visiteurs découvrent des maisons anciennes aux murs blanchis à la chaux, couvertes de tuiles roses et agrémentées de nombreuses roses trémières, l'été venu.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de la mairie de Talmont-sur-Gironde.

