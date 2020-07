Y a quoi à voir dans le coin : sur le pourtour méditerranéen

Paysages impressionnants, villages pittoresques, balades captivantes en famille... France Bleu vous propose tout l'été ses coups de cœur pour découvrir la France autrement. Cette semaine, direction le pourtour méditerranéen.

Nos coups de cœur nature

La vallée de Saint-Pons

Quand on pense au département des Bouches-du-Rhône, on pense tout de suite à ses calanques, ces petits joyaux de la côte méditerranéenne. Mais la Provence possède également un arrière-pays riche en paysages remarquables et inoubliables. La Vallée de Saint-Pons en est le plus bel exemple.

Une mosaïque de plantes imbriquées étroitement les unes aux autres

Cascade dans la vallée de Saint-Pons - Jean-Paul Herbecq

Sur un domaine de 800 hectares, Saint-Pons est un doux mélange de ce que peut offrir la Provence.

Une belle diversité s'offre aux visiteurs : végétation typique de la garrigue, des pins, des hêtres, des charmes, de grands tilleuls, des houx hirsutes, des érables, des chênes verts et même des ifs.

Et dans le fond de la vallée, des oueds gonflent les eaux du torrent principal, le Fauge, dont, chose exceptionnelle, la source ne se tarit jamais.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site du département des Bouches-du-Rhône.

Le Salin d'Aigues-Mortes

En plein cœur de la Camargue, les remparts de la commune d'Aigues-Mortes sont bordés par un salin et ses eaux roses.

Des flamants roses par milliers, une faune et une flore exceptionnelle

Les eaux roses du Salin d'Aigues-Mortes - Office de tourisme d'Aigues-Mortes

Avec la nature en héritage, le Salin d'Aigues-Mortes est un écosystème original qui abrite une faune et une flore exceptionnelles.

Deux cents espèces d'oiseaux, dont 157 protégées, s'y côtoient. Avec la récolte du sel, une flore particulière et spécifique s'y est développée. On ne compte pas moins de 208 espèces dont 20 protégées.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de l'Office de tourisme d'Aigues-Mortes.

Colorado provençal à Rustrel

Nul besoin d'aller aux États-Unis pour voir des paysages à couper le souffle. En se rendant au Colorado provençal à Rustrel, on est transporté dans le Grand Ouest américain.

Un site exceptionnel, baptisé ainsi pour la variété de ses formes et de ses couleurs

Les falaises du Colorado provençal - C. Saussol

Le site du Colorado est entièrement façonné par l'homme. Entre le premier coup de pioche en 1871 et le dernier lavage de l'ocre en 1993, plusieurs générations d'ouvriers s'y sont succédées.

Classé Monument Historique, il est le vestige du passé industriel de la région.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site du Colorado provençal.

Nos coups de cœur famille

Une balade romaine à Ambrussum

En route pour un voyage vers un passé lointain au temps des Romains et de la conquête de la Gaule.

Ambrussum est une photographie de l’Antiquité

Le pont Ambroix sur le site romain d'Ambrussum - Hervé Leclair

Entre les actuelles Espagne et Italie, le sud-est de la Gaule était stratégique pour les Romains. Ils aménagent la Via Domitia, un axe routier majeur du monde romain, qui permet à Ambrussum de devenir le lieu privilégié pour franchir le fleuve côtier, le Vidourle.

Dès lors, le village ne cesse de se développer et connaît de profondes transformations avec notamment la construction d'un pont monumental composé à l’origine de 11 arches, long de 150 mètres environ.

Au fil des décennies, Ambrussum perd de son importance et finit par disparaître complètement au IVe siècle de notre ère. Le site est redécouvert au début du XXe siècle avant d'être réellement étudié à partir des années 1960.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site d'Ambrussum.

La Grotte des Demoiselles

Un voyage mystérieux attend les visiteurs de la Grotte des Demoiselles. Une légende raconte qu'un berger appelé Jean y tomba en recherchant une brebis égarée et qui réussissant à retourner au village raconta y avoir vu des milliers de fées danser autour de lui.

Mystérieuse, elle a entretenu les contes et légendes du Languedoc

La stalagmite géante dite de La Vierge à l'Enfant dans la Grotte des Demoiselles - Victor Ferrer

Ouverte au grand public dès 1931, la grotte propose le premier funiculaire touristique souterrain en Europe qui permettait aux visiteurs d'accéder à toutes salles en toute sécurité.

Le point d'orgue de la visite est sa salle cathédrale haute de 52 mètres et son joyau le plus précieux, une stalagmite géante d'un blanc maculé représentant à s'y méprendre une Vierge à l'Enfant.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de La Grotte des Demoiselles.

Le château de Peyrepertuse

L'histoire du Midi de la France est marquée par la lutte au Moyen-Âge de l'Église romaine avec des dissidents considérés comme "hérétiques", les Cathares.

L'incontournable du Pays Cathare

Le château cathare de Peyrepertuse - Archeosphère

Le château de Peyrepertuse est le symbole de cette période trouble en Languedoc. Accroché à une falaise de calcaire, il est le château des superlatifs : sublime, impressionnant, fabuleux, époustouflant, immense, emblématique, grandiose...

Pour beaucoup, il symbolise la bravoure, le combat contre l'oppression et la résistance.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site du château de Peyrepertuse.

Nos coups de cœur découverte

Le village médiéval de Saorge

Au cœur de la vallée de la Roya, dans le département des Alpes-Maritimes, le village médiéval de Saorge offre à ses visiteurs un dédale de ruelles et de passages voûtés.

Saorge est un monument en soi

Vue générale du village de Saorge - Mairie de Saorge

Surnommé "le verrou de la Roya", le village est une ancienne forteresse accrochée au flanc de la montagne formant une sorte d'amphithéâtre au-dessus des gorges de la Roya.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de la mairie de Saorge.

Crédit vidéo aérienne : Drone de Regard

Le village cathare de Minerve

Dans ses ruelles médiévales, le village de Minerve garde en mémoire son épopée cathare. Entre le Canal du Midi et la Montagne Noire, la cité médiévale s'élève sur un éperon rocheux qui domine les gorges de la Cesse et du Brian.

Intacte et envoûtante, Minerve invite à la balade

La cité médiévale de Minerve - Xavier Ligonnet

Classée parmi les "Plus beaux villages de France", Minerve continue d'envoûter ses visiteurs.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de l'Office de tourisme du Minervois au Caroux en Haut-Languedoc.

Le village de Moustiers-Sainte-Marie

Ancré dans le Parc Naturel Régional du Verdon, le village de Moustiers-Sainte-Marie charme par sa douceur de vivre. Village provençal de caractère, il est classé parmi les "Plus Beaux Villages de France".

Le joyau du Verdon

Moustiers-Sainte-Marie de nuit - Adrien Noat

Authentique et vivant, Moustiers-Sainte-Marie est connu et reconnu pour sa production de faïence. Le village compte encore aujourd'hui une dizaine d'ateliers dédiés à sa création.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de l'Office de tourisme de Moustiers-Sainte-Marie.

