Pyrénées-Atlantiques : y aura-t-il de la neige à Noël ?

Artouste ouvre enfin samedi un tiers de ses pistes. Sa nouvelle télécabine est opérationnelle. Globalement si d'Iraty à Saint Lary, il n'y a pas beaucoup de neige, ce n'est pas alarmant. On fait le tour des stations !

Artouste ouvre enfin ! La station de ski béarnaise était fermée jusqu'à présent pour cause d'ultimes réglages de sa nouvelle télécabine, mais les derniers tests effectués ce mercredi et ce jeudi par les services de l'Etat sont concluants. Ouverture donc samedi, avec une semaine de retard sur le calendrier prévu et sur un tiers du domaine, seulement... mais là, c'est la faute à la neige !

Aucune station n'est ouverte à 100 %...

Iraty est même carrément fermée faute de neige mais c'est assez courant en cette période mais ça n'empêche pas les chalets d'être complets.

A Gourette, faute de neige, il faut finir les descentes en télécabine

Piau Engaly et Cauterets sont celles qui s'en tirent le mieux avec les deux tiers des pistes ouvertes... et un taux d'occupation de plus de 75 %. A La Pierre Saint Martin et La Mongie, la moitié du domaine est ouvert (à La Mongie, ça représente quand même 50 kilomètres de pistes). C'est une piste sur trois pour Saint Lary, ainsi qu'à Gourette, où la neige est de bonne qualité en haut de la station mais il n'y a rien en bas ! Il faut donc finir les descentes en télécabine parce que le temps, trop doux, a empêché jusque là de produire de la neige artificielle mais tout cela devrait s'arranger puisque le froid arrive.

Mais globalement ce faible enneigement n'inquiète pas les stations... les vacances de fin d'année ont une clientèle familiale qui ne vient pas uniquement pour le ski. D'ailleurs, les stations sont nombreuses à proposer diverses activités.