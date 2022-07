Yann Arthus-Bertrand exposé à Sully : "J'essaie de convaincre qu'il faut changer notre façon de vivre"

Après Robert Doisneau l'an passé, c'est un autre grand photographe français qui est mis à l'honneur cet été au château de Sully-sur-Loire. Le château expose une centaine de photos signées Yann Arthus-Bertrand. De ses premiers clichés pris au Kenya dans les années 70 jusqu'aux séries "La Terre vue du ciel" et "Les portraits de Français", le photographe revient sur son propre parcours et invite à la réflexion sur l'état du monde, menacé par le réchauffement climatique. Entretien.

Femme pêchant au filet sur un bras du Delta du Gange, sud de Padmapukur, district de Khulna, Bangladesh - Yann Arthus-Bertrand

L'exposition est intitulée "Legacy", et ce n'est évidemment pas un hasard...

Yann Arthus-Bertrand : "Legacy", ça veut dire héritage, et l'héritage que ma génération laissera, ce n'est pas forcément un héritage glorieux. Quand j'avais 30 ans et que j'étudiais les lions, on ne parlait pas de changement climatique. A l'époque, les lions étaient menacés ; aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont menacés : on parle de la fin du monde, quand même ! C'est ce qu'on lit dans les rapports du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), et on vit tous dans une espèce de déni collectif. Cette exposition est vraiment une invitation à réfléchir, tous ensemble, à ce qu'on peut faire. Je ne suis pas mieux que les autres, mais au fil des ans j'ai appris à regarder le monde d'une façon différente.

L'exposition de photos de Yann Arthus-Bertrand invite à une réflexion sur l'état du monde - Anna Titova

Peut-on aujourd'hui être écologiste et optimiste à la fois ?

Je ne sais plus qui disait : "Moi, je préfère être optimiste parce que c'est meilleur pour ma santé !" Bon, si on regarde la vérité en face, elle est angoissante... En ce moment, on a une canicule comme jamais on n'a eu, il faut comprendre que le climat qu'on a eu pendant 10 000 ans et sur lequel s'est construite notre civilisation est parti à jamais. Il va falloir vivre avec, et c'est compliqué parce qu'on dépend tous de la croissance, qu'il n'y a pas de croissance aujourd'hui sans énergie fossile, et que cette énergie fossile est en train de nous tuer, en gros... On est dans une sorte de trappe, j'essaie donc de convaincre qu'on doit essayer de changer notre façon de vivre.

Le réchauffement climatique, l'un des thèmes abordés par l'exposition "Legacy" © Radio France - François Guéroult

Cette exposition retrace aussi votre parcours professionnel. Quelle a été votre première émotion photographique, l'œil dans le viseur ?

En fait, j'ai toujours été intéressé par la photo, mon père faisait d'ailleurs beaucoup de photos, je suis un peu né là-dedans. Mais je suis devenu photographe par hasard, au départ je voulais devenir scientifique et étudier les lions au Kenya. En fin de compte, ce sont vraiment les lions qui m'ont appris la photographie ! Mais je suis aussi arrivé dans une époque, dans les années 80, qui a été un âge d'or pour la photographie, avec des journaux comme "Géo" et "National Geographic", c'est aujourd'hui beaucoup plus difficile de vivre de ses photos.

Plus de 40 ans de la carrière photographique de Yann Arthus-Bertrand sont retracés à travers cette exposition © Radio France - Anna Titova

Il y a eu ensuite "La Terre vue du ciel", qui a été pour vous un tournant...

Je me suis lancé dans cette aventure en 1993, avec en ligne de mire le passage à l'an 2000 et jamais je n'aurais imaginé que ce travail prendrait une telle proportion. Et c'est vrai que c'est un travail qui m'a complètement transformé, parce que j'ai découvert à la fois l'activisme des ONG, la pauvreté, la beauté du monde... Et le succès du livre a été inouï, c'est encore actuellement le livre de photos le plus vendu au monde. Et en fin de compte, c'est arrivé parce que tous les musées ont refusé nos images, et donc on a dû les exposer dans la rue, ce qui leur a fait une publicité incroyable. La vie, ce n'est pas une ligne droite, mais je me dis souvent que je ne suis jamais passé à côté de ma chance.

Source chaude du Grand Prismatic, parc national de Yellowstone, Wyoming, États-Unis - Yann Arthus-Bertrand

PRATIQUE : l'exposition "Legacy" au château de Sully-sur-Loire est proposée jusqu'au 6 novembre, accompagnée de la projection du film-documentaire "Legacy", réalisé en 2021 par Yann Arthus-Bertrand. Le château est ouvert tous les jours pendant l'été, de 10h à 18h. L'accès à l'exposition est inclus dans le prix du billet d'entrée (11 € tarif plein, 6 € tarif réduit).