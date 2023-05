Yannick Noah en concert à Roland-Garros ce samedi

Roland Garros met Yannick Noah à l'honneur ce samedi. Cette année, la traditionnelle journée caritative se transforme en "journée Yannick Noah", pour fêter le 40è anniversaire de sa victoire au tournoi français, le 5 juin 1983.

Dès 11 heures, le public de la Porte d'Auteuil pourra profiter de nombreuses animations sur les courts, mais aussi dans les allées, avec, par exemple, la zone d'animations "Tech Place", sur le parvis nord du court Simonne-Mathieu. Chacun et chacune pourra venir mesurer ses performances physiques et les comparer avec celles des plus grands joueurs. Une autre simulation permettra aussi de se mettre dans la peau d'un arbitre sur chaise.

Yannick Noah en concert à 14 heures

Enfin, le moment fort de la journée : un concert exceptionnel de Yannick Noah, accompagné de ses musiciens, sur le court Philippe-Chatrier, de 14 à 15 heures. À partir de 16 heures, le public pourra ensuite assister à un match des Légendes.

Toute la journée, des stands de sculpteurs de ballons, de jongleurs, de tatoueurs, feront le bonheur des petits et des grands. Il sera possible de participer à une animation de tennis-fauteuil, sur le court n°3.

Comme chaque année, les bénéfices de cette journée seront reversés à l'association Fête le Mur, qui lutte contre l'exclusion sociale grâce au tennis.