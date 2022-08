Yanns met le feu à Damelevières près de Nancy lors d'un concert-anniversaire pour ses 24 ans !

Yanns a fait une pause dans sa tournée à travers les festivals de France et les showcase dans les boîtes de nuit de toute l'Europe pour un concert évènement à ... Damelevières. Ce dimanche 24 août, la petite ville de Meurthe-et-Moselle a vu sa population doubler puisque 3000 fans ont fait le déplacement.

L'artiste lorrain a fêté comme il se doit ses 24 ans avec son fidèle public. Depuis plus d'un an, ce chanteur a explosé grâce au réseau social TikTok. Son clip "Clic Clic Pan Pan" a compilé près de 70 millions de vues sur Youtube et est certifié disque de diamant.

C'est une personne simple, il ne se prend pas la tête"

Ce concert a été une aubaine pour de nombreux fans. "Quand je suis venu chercher ma place, je suis venu à 6 h du matin", explique Aline. "J'ai ma fille Elina, 8 ans qui est très fan de lui. Elle était privée parce qu'il se produit souvent en discothèque et elle me disait "Maman, je veux y aller". Là au moins elle peut profiter à fond."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Alexandra elle est fière de cet artiste et de la personne. "C'est beau ce qu'il fait, il pourrait remplir un zénith ici à Nancy mais lui il préfère réaliser un concert populaire avec son public. C'est une personne simple, il ne se prend pas la tête."

Une nomination au NRJ Music Awards

La soirée a été réussie puisque Yanns a aussi annoncé sa nomination pour les récompenses des NRJ Music Awards. "Franchement, c'est ouf cet engouement !", a réagi Yanns au micro de France Bleu. "Au final, je me dis que c'est souvent dans les plus petites régions, les plus petites campagnes où les gens sont vraiment fans. Ce soir, c'est très populaire, très familial, beaucoup de mamans avec les enfants. Je pense que c'est le meilleur public parce qu'il y manque pas. Ils sont fans et ils assument."