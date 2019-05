Yarol, l'ancien guitariste de Johnny, en concert à Saint-Lô pour la fête de la musique

Saint-Lô a dévoilé une partie de sa programmation de la fête de la musique, le vendredi 21 juin. Pour la troisième année, elle est réalisée en partenariat avec l'association Ecran Sonique et la salle des musiques actuelles Le Normandy.

Saint-Lô, France

Ce ne sont pas deux mais quatre artistes qui se produiront sur la grande scène, plage verte à Saint-Lô. En tête d'affiche, Yarol le guitariste de FFF, complice et compositeur de Johnny Hallyday. Il s'est produit en décembre 2018 au Normandy. "C'est une bête de scène et c'est un des meilleurs guitaristes français", commente Nicolas d'Aprigny le directeur du Normandy.

Sur la scène plage verte, les spectateurs pourront découvrir également Shake shake go, les jeunes rockeurs Saint-Lois de Shape et parce que le 21 juin tombe cette année un vendredi, la soirée se poursuivra plus atdr que d'habitude avec l'électro de Ear Plugs.