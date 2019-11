Avant de pouvoir admirer le canot de l'Empereur à Brest dans son nouvel écrin, l'artiste irlandais Macdara Smith s'est emparé de ce thème pour organiser une exposition immersive et interactive. Elle va durer jusqu'au 11 janvier 2020.

Yes Oui Canot : une exposition à Brest avant de dévoiler le canot de l'Empereur

Brest, France

Il s'est inspiré du canot de l'Empereur pour créer une exposition participative : Macdara Smith présente l'exposition "Yes Oui Canot" jusqu'au 11 janvier 2020 à la maison de la fontaine à Brest. L'artiste d'origine irlandaise a voulu réinterpréter cet élément du patrimoine culturel brestois, qui doit être dévoilé dans les prochaines semaines au public aux Capucins, avec un œil moderne. Son exposition mêle dessins et sculptures.

Une expo participative

Pour fêter le début de l'exposition, un défilé va être organisé des des Capucins jusqu'à la maison de la fontaine ce samedi, pour transporter un "canot de l'imagination" jusqu'à l'exposition. "C'est une petite annexe d'enfant qu'on a trouvée sur une plage du Finistère, explique l'artiste. J'ai tout de suite imaginé les histoires qui peuvent y être liées".

Une façon pour lui de faire écho au canot de l'Empereur Napoléon, revenu à Brest il y a un an. "Le canot de l'Empereur représente le pouvoir et l'Etat, estime Macdara Smith. Je voulais prendre volontairement le contre-pied". Lors du défilé entre 15 et 17 heures, plusieurs arrêts vont d'ailleurs être effectués sur des lieux ayant un lien historique avec ce canot historique.

Pendant deux mois, un étage de la maison de la fontaine sera par ailleurs réservée aux spectateurs, pour faire évoluer l'exposition. "Je n'ai pas vraiment l'intention de faire quelque chose de fixe, explique l'artiste._L'idée, c'est que les gens puissent venir avec un objet ou un symbole de ce qui règne sur leur cœur_, et ça viendra nourrir l'exposition. Le pouvoir, c'est beaucoup plus personnel de nos jours".

Une manifestation culturelle avant la présentation du canot de l'Empereur

Cette manifestation culturelle vise à faire un pas de côté avant la rénovation du canot de l'Empereur et sa présentation au public. Macdara Smith a d'ailleurs passé beaucoup de temps face à la boite qui le renferme. "J'essayais de l'imaginer à l'intérieur, explique-t-il, je suis aussi allé plusieurs fois au musée de la Marine à Paris pour rencontrer des spécialistes et des historiens".

"On a voulu qu'une fête supplémentaire soit adossée au retour du canot pour l'honorer", explique Réza Salami, adjoint en charge de la culture à la mairie de Brest. "C'est un très bel objet historique et j'essaie de le restituer en étant honnête par rapport à mon époque et à moi-même, conclut-il. Je suis hyper stressé mais j’essaie de le prendre avec légèreté !".